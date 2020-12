Coronavirus in Umbria, il bollettino del 5 dicembre 2020

Coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi i positivi aumentano di 226 unità. Purtroppo salgono anche le vittime, da 444 a 451, 7 persone scomparse in più.

Nel dettaglio, il computo dei casi positivi in totale da inizio pandemia passa da 24.684 a 24.910 (appunto 226 positivi in più tra ieri e oggi), mentre i guariti, sempre da inizio pandemia, aumentano da 17.314 a 17.817 (503 in più). Tra ieri e oggi i positivi attuali al coronavirus in Umbria passano da 6.423 a 6.149 (274 positivi in meno; questo numero è la differenza tra i nuovi positivi meno la somma di guarigioni e, purtroppo, decessi). I tamponi effettuati, in 24 ore, sono 3.840, per un totale da inizio pandemia di 435.623 (ieri erano 431.783). I ricoverati in totale sono 392 (ieri erano 385, più 7), di cui 61 in terapia intensiva (ieri erano 57, più 4). Gli isolamenti contumaciali sono 7.919 (ieri erano 8.089, meno 170), le persone uscite dall’isolamento salgono a 96.547 (ieri erano 95.505, più 1.042).

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale. Ad Assisi i positivi attuali rimangono 293 (invariato), i guariti salgono da 824 a 838 (più 14). I casi positivi in totale da inizio pandemia passano da 1.131 a 1.146 (più 15), le persone in isolamento contumaciale rimangono 272 (invariato). I ricoveri restano 21 (invariato), 3 in terapia intensiva (ieri lo stesso). I decessi salgono purtroppo dai 14 di ieri ai 15 di oggi (uno in più). (Continua dopo l’immagine)

A Bastia Umbra i positivi attuali passano da 276 a 264, meno 12; i guariti, tra ieri e oggi, salgono da 681 a 702, più 21. I casi positivi da inizio pandemia passano da 967 a 576 (9 in più). Sono 248 gli isolamenti contumaciali, ieri erano 258 (meno 10). I ricoveri scendono da 18 a 16 (meno 2), di cui 4 in terapia intensiva (invariato). I decessi rimangono 10. (Continua dopo l’immagine)

A Bettona i casi positivi attuali passano da 61 a 62 (più 1), i guariti salgono da 98 a 102 (più 4). I casi positivi da inizio pandemia passano da 162 a 167 (5 in più rispetto a ieri). Le persone in isolamento contumaciale passano da 55 a 58 (più 3). I ricoveri scendono da 6 a 4 (meno 2), di cui 2 in terapia intensiva (invariato), i decessi rimangono 3. A Cannara i positivi attuali passano da 38 a 35 (meno 3), i guariti da 104 a 109 (più 4 tra ieri e oggi); i casi positivi da inizio pandemia passano da 143 a 145 (2 in più), sono 33 le persone in isolamento contumaciale, ieri erano 36 (meno 3). Due i ricoveri in totale (invariato), 1 in terapia intensiva (invariato), e un decesso da inizio pandemia.