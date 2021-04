Coronavirus in Umbria, il bollettino del 26 aprile 2021

Coronavirus in Umbria, secondo l’aggiornamento della Regione Umbria del 26 aprile 2021, ore 11.17, tra ieri e oggi i positivi sono 25. Purtroppo salgono le vittime, da 1.344 a 1.347, sono 3 le persone scomparse in più.

Dettagliatamente il computo dei casi positivi in totale da inizio pandemia passa da 53.915 a 53.940 (25 appunto positivi in più tra ieri e oggi); i guariti da inizio pandemia aumentano da 49.546 a 49.608 (62 in più). Tra ieri e oggi i positivi attuali al coronavirus in Umbria scendono da 3.025 a 2.985 (meno 40; questo numero è la differenza tra i nuovi positivi meno la somma di guarigioni e, purtroppo, decessi). I tamponi molecolari effettuati, in 24 ore, sono 416, totale da inizio pandemia di 847.833 (ieri erano 847.417), mentre i tamponi antigenici effettuati sono 286.195, più 646, ieri erano 285.549. I ricoverati in totale passano da 208 a 200 (meno 8 rispetto a ieri), di cui 31 in terapia intensiva (più 2, ieri erano 29). Gli isolamenti contumaciali scendono da 3.711 a 3.685 (meno 26).

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale.

Assisi: i positivi attuali scendono da 86 a 85 (meno 1 tra ieri e oggi), i guariti aumentano da 2.003 a 2.004, 1 in più tra ieri e oggi. I casi positivi in totale da inizio pandemia restano 2.138, (invariato), le persone in isolamento contumaciale scendono a 78 (meno 1). I ricoveri restano 7 (invariato), di cui 1 in terapia intensiva (invariato). I decessi da inizio pandemia sono 49. (Continua dopo l’immagine)

Bastia Umbra: i positivi attuali restano 40, invariato rispetto a ieri . I guariti, tra ieri e oggi, passano da 1.776 a 1.775 (più 1). I casi positivi da inizio pandemia salgono da 1.862 a 1.863, più 1 tra ieri e oggi. Gli isolamenti contumaciali scendono da 37 a 36. I ricoveri salgono a 4 (piu 1 rispetto a ieri), di cui 1 in terapia intensiva (invariato). I decessi da inizio pandemia sono 46 (invariato rispetto a ieri). (Continua dopo l’immagine)

Bettona: i casi positivi attuali scendono da 19 a 18, (meno 1), i guariti salgono da 333 a 334, (più 1). I casi positivi da inizio pandemia restano 361, (invariato rispetto a ieri). Le persone in isolamento contumaciale scendono da 15 a 14 (meno 1 rispetto a ieri). I ricoveri restabo 4, (invariato), di cui 1 in terapia intensiva, (invariato). I decessi da inizio pandemia rimangono 9.

Cannara: i positivi attuali scendono da 28 a 26, (meno 2), i guariti salgono a 325 mentre ieri erano 323 (più 2). I casi positivi totali restano 356, (invariato), le persone in isolamento contumaciale aumentano di 2 unità e passano da 24 a 21. I ricoveri salgono a 5, di cui 2 in terapia intensiva (invariato). I decessi da inizio pandemia restano 5.

