Misericordia di Assisi, continuano i test sierologici alla popolazione

La Misericordia Assisi sempre più in prima linea per contrastare la pandemia da Covid-19. Dopo il successo a Palazzo di Assisi, nella giornata di ieri, domenica 18 aprile, la Misericordia di Assisi, in collaborazione con la proloco di Capodacqua, ha effettuato 250 test sierologici alla popolazione.

“In collaborazione con le associazioni angelane – scrive la Misericordia di Assisi in una nota – si continua il 24 e 25 aprile 2021 presso il Teatro Liryck dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 19,00.

Possibile prenotare al numero telefonico 0758038545, dalle ore 9.30 alle 11:30 e dalle 14:30 alle 16:30”.