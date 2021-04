Test gratuiti anti Covid ad Assisi e Bastia Umbra: come aderire

Test gratuiti anti Covid ad Assisi e Bastia Umbra, tra sierologici e test rapidi.

Ad Assisi, la Confraternita della Misericordia effettuerà test sierologici gratuiti, su base volontaria, messi a disposizione dalla Regione Umbria ai cittadini di Palazzo di Assisi. L’appuntamento è per sabato 10 aprile dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 17 in piazza Figli di Cambio dove sarà presente un ambulatorio mobile. Il test è quello rapido diagnostico in vitro per la ricerca qualitativa degli anticorpi IgG e IgM anti SARS – Cov – 2 da pungidito. La risposta avverrà in 10–20 minuti. Per sottoporsi al test è necessaria la prenotazione telefonica allo 075/8038545 dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 11,30 e dalle 14,30 alle 16,30.

A Bastia Umbra, dopo aver messo a disposizione i test di screening agli addetti ai pubblici esercizi e commercio, artigianato, operanti nel territorio comunale, l’amministrazione comunale ha la possibilità di aprire a tutta la popolazione fino a esaurimento dei test. “Dal 12 al 14 aprile, con una capienza di circa 400 posti, potremo aprire a una fascia di popolazione più ampia, definendo poi nuove date per la settimana successiva in modo da aprire nel breve a 1.000 test”, si legge in una nota a firma di Paola Lungarotti. La prenotazione continuerà tramite la pagina web specifica sul portale del Comune dal titolo “Calendario e prenotazione test sierologico rapido gratuito”, con tutte le informazioni utili (link diretto).

È richiesta l’assoluta puntualità nel giorno e nell’orario indicato, per evitare assembramenti e garantire le necessarie condizioni di sicurezza. La Protezione Civile regionale ha fornito 2000 test rapidi al Comune di Bastia Umbra e grazie a questi test dal 6 aprile ha preso il via la Campagna gratuita di screening mediante l’effettuazione di test sierologici rapidi per Covid-19. “Nulla avremmo potuto – conclude la nota a proposito dei test gratuiti anti Covid – senza il grande servizio prestato a titolo gratuito dai volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile e di Agesci Gruppo Scout Bastia 1, della Croce Rossa Italiana Comitato di Bastia Umbra, della Croce Bianca Bastia ANPAS, rinnoviamo i ringraziamenti del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale a tutti i volontari”.

Photo di Medakit Ltd/Unsplash