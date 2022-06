Tumore della pelle, con “Neo amico” e AUCC al via la prevenzione

Torna anche quest’anno la prevenzione gratuita contro i tumori della pelle, offerta dall’Associazione umbra contro il cancro. L’iniziativa “Neo Amico Mio” è resa possibile grazie alla collaborazione decennale fra l’associazione e Villa Salus di Bastia Umbra. Le visite mediche sono effettuate, con la tecnica di dermoscopia a epiluminescenza, dai dottori Giulio e Chiara Franceschini. L’appuntamento con la prevenzione di Aucc è per sabato 11 giugno, nella sede regionale dell’associazione, in strada La Torretta, 2/bis, a Perugia.

Un servizio che portiamo avanti da anni – ha affermato il presidente Aucc, avvocato Giuseppe Caforio – fondamentale, pari della prevenzione del tumore al seno, come attestano i dati sul melanoma. Aucc intende continuare a offrire questa opportunità alla comunità, mettendo a disposizione i nostri medici”. Il tumore della pelle è una tipologia particolarmente aggressiva che fa registrare, ogni anno, in Italia, 7000 nuovi casi e 1500 decessi. La fascia d’età più a rischio è quella tra i 50 e 60 anni e nel 20 per cento dei casi anche in soggetti tra i 15 e i 39 anni di età.

Per effettuare la visita gratuita occorre prenotarsi chiamando il 3334160590 dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. In programma, anche altre tre date, subito dopo l’estate e che copriranno le zone del lago Trasimeno, Norcia/Cascia e il ternano. L’evento è in collaborazione con Cesvol, Rotary Club Assisi, Avis regionale Umbria, con il patrocinio dell’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

(Villa Salus è uno degli sponsor di Assisi News)

