Alberghiero di Assisi, Ais e aziende vitivinicole insieme per ampliare le competenze degli studenti

Un’esperienza formativa importantissima per acquisire conoscenze e competenze nel mondo dell’enologia, ambito lavorativo che interessa l’indirizzo di studi degli istituti alberghieri. Giovedì 28 aprile si è concluso il corso di primo livello di sommelier, rivolto alle classi 5 Sala, organizzato dall’Istituto Alberghiero di Assisi con il coordinamento della professoressa Antonella Esposito e in collaborazione con il presidente AIS Umbria Dott. Sandro Camilli, e alcune importanti cantine del territorio.

Hanno partecipato tutti gli alunni delle classi 5 sala A -B-C guidate dai professori Noris Ciani, Leonardo Fioretti e Marco Martinoli. Le cantine Berioli, Antonelli, Lunelli, Di Filippo, nello specifico, hanno ospitato gli alunni e offerto vini per degustazioni e visite guidate all’interno delle loro aziende.

Il corso si è svolto in 12 lezioni nei mesi di marzo ed aprile, ed è terminato con un test e una degustazione didattica. “La vitivinicoltura – ricorda la dirigente scolastica dell’Alberghiero di Assisi, Bianca Maria Tagliaferri – rappresenta un patrimonio fondamentale per il nostro Paese, un settore che non conosce crisi ed è in continua crescita. Un sentito ringraziamento ai professori e ad Ais Umbria, che da tempo ha in corso una proficua collaborazione con l’Istituto, per permetterci di accrescere la formazione professionale e culturale dei nostri studenti. Il curriculum dei nostri studenti si è così arricchiti di un attestato di primo livello sommelier che rappresenterà un valore aggiunto al diploma”.

Come noto inoltre nei mesi scorsi – con lo scopo di formare e aggiornare i docenti, ampliare il loro know-how, investire nella formazione professionale per i settori del turismo e dell’enogastronomia in una regione, come l’Umbria, tradizionalmente vocata ai valori della cultura del vino, dell’olio e del cibo: – AIS Umbria e l’Alberghiero hanno collaborato per la creazione di un corso di formazione per i docenti della scuola sulla conoscenza e le tecniche di degustazione del vino.

(La scuola ha scelto di pubblicizzare alcune sue attività su AssisiNews)

© Riproduzione riservata