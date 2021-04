Alberghiero di Assisi, in didattica a distanza si parla anche di legalità

Si è concluso con grandissimo riscontro e fattiva partecipazione il ciclo di 5 incontri sulla legalità organizzati, come ogni anno scolastico, dall’Istituto Professionale di Stato – Servizi per l’enogastronomia e ospitalità alberghiera di Assisi, per gli studenti delle classi prime con la consolidata collaborazione della Polizia di Stato.

Sono stati 120 i ragazzi di 6 diverse classi che si sono collegati on line con gli agenti del Commissariato P.S. Assisi.

Insieme all’Ispettore Superiore Angela Lolli e al Vice Sovrintendente Andrea Ponti, in servizio presso l’Ufficio Anticrimine e all’Ispettore Superiore Amabilia Bocciolini, Responsabile dell’Ufficio Controllo del Territorio, i ragazzi hanno affrontato, in uno scambio diretto, vivace e costruttivo, soprattutto le problematiche e i rischi connessi all’uso dei social network e a quelli più in generale legati al periodo adolescenziale.

Gli incontri con la Polizia di Stato sono arrivati al termine di un progetto ben più articolato che ha visto i ragazzi, insieme ai loro docenti, affrontare i temi legati alla protezione dei propri dati personali e ai rischi della comunicazione.

La collaborazione tra il Commissariato P.S. Assisi e l’Istituto Alberghiero della città, avviata ormai da anni, proseguirà con ulteriori incontri, questa volta rivolti ai genitori degli studenti.