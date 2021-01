Alberghiero di Assisi, il 16 gennaio open day in presenza

Una giornata per scoprire l’Istituto Alberghiero di Assisi, che prosegue il proprio impegno nell’orientamento degli studenti della terza media: dopo gli Open Day on-line, arriva anche un appuntamento in presenza. Sabato 16 gennaio 2021, dalle 9 alle 18, con ingressi scaglionati e turni di 20 minuti, previa prenotazione dal sito della scuola, sarà possibile visitare i locali dell’Istituto. Tutte le famiglie interessate a partecipare, oltre alla prenotazione, dovranno ovviamente rispettare le normative per il contenimento del contagio da Covid 19.

Correlato: Una scuola di eccellenza per il futuro – foto e video

A causa dell’emergenza sanitaria in corso legata al Covid-19, la formula del classico Open Day è stata rivista. Già a dicembre, grazie agli Open Day virtuali, l’Istituto Alberghiero di Assisi si è fatto conoscere ai nuovi iscritti presentando l’offerta formativa e i laboratori di cucina, sala bar e ricevimento. Ma ora si è scelto anche un appuntamento in presenza, per permettere a genitori e possibili alunni di visitare i locali della scuola e di vivere un confronto diretto con i docenti, per avere informazioni sui diversi percorsi di studio previsti per l’anno scolastico 2021-2022.

Nel pieno rispetto delle normative, sarà dunque possibile prenotare una visita guidata nella sede di via Eremo delle Carceri, utilizzando il sito https://www.alberghieroassisi.eu/. Se poi il governo disporrà per l’Umbria la fascia rossa l’Open Day in presenza verrà annullato, mentre se viene disposta la fascia arancione, sarà possibile visitare la scuola solo la mattina.