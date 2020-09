Alberghiero di Assisi, Tagliaferri: “Le lezioni ripartono in presenza”

Grazie alle sedi nel centro storico e a Santa Maria degli Angeli, anche l’Alberghiero si prepara a un ritorno in sicurezza. Le lezioni a settembre partiranno nelle aule della sede di via Eremo delle Carceri e nella nuova sede di Santa Maria degli Angeli, “tutti in presenza”, dice la dirigente scolastica Bianca Maria Tagliaferri.

Speciale scuola su AssisiNews: Liceo Sesto Properzio di Assisi, come si torna a scuola in sicurezza – Piano di Integrazione degli Apprendimenti, prove di rientro a scuola al Convitto Nazionale – Polo-Bonghi, quasi tutto pronto per la ripartenza delle lezioni

Entrate e uscire scaglionate, visto che nella sede di Assisi centro sono stati trovati due ingressi/uscite, e a Santa Maria degli Angeli, a fine cantiere, addirittura quattro. Come noto l’Alberghiero si amplia a Santa Maria degli Angeli grazie ai lavori (finanziati con fondi ministeriali del 2017) per oltre un milione di euro, con i nuovi spazi che serviranno per aule e laboratori. Lavori di adeguamento anche nella sede di via Eremo delle Carceri, dove sono stati affidati i lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi. Il progetto del valore di 70.000 euro è stato finanziato con fondi ministeriali, del 2019.

La didattica a distanza, insomma, dovrebbe svolgersi solo per il Piano di Integrazione degli apprendimenti. “Abbiamo alunni che arrivano da tutta l’Umbria e organizzarsi per il primo di settembre sarebbe stato difficile”, conclude la Tagliaferri.