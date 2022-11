Alberghiero di Assisi, tornano gli open day in presenza nella sede di Santa Maria degli Angeli

In questo periodo post-pandemico il turismo è ripartito facendo registrare numeri importanti , e una carriera nel settore dell’ospitalità non è da sottovalutare. In Umbria , uno dei centri di eccellenza per la formazione in questo settore è l’Istituto Alberghiero di Assisi, dove tornano gli incontri in presenza rivolti agli studenti delle scuole secondarie di primo grado che saranno chiamati a scegliere la scuola superiore per l’anno scolastico 2023-2024. Appuntamento ogni sabato dalle 9 alle 12 nella nuova sede di Santa Maria degli Angeli oppure online sempre il sabato mattina dalle 10 alle 11. Il 15 gennaio 2023 dalle 9 alle 18.30 si terrà invece un’intera giornata di open day in presenza, per far scoprire le articolazioni “enogastronomia”, “pasticceria”, “servizi di sala e di vendita” e “accoglienza turistica”, i corsi che preparano i futuri chef di cucina, pasticceri, camerieri e barman specializzati e receptionist specializzati nell’accoglienza. (Continua dopo la foto)

Grazie agli open day, studenti e famiglie potranno accedere ai locali scolastici, ai laboratori di cucina, sala e bar e pasticceria. Ai laboratori informatici e digitali, per scoprire gli ambienti di apprendimento, dialogare con i professori e poter così orientare al meglio la scelta.“Sempre più giovani trovano nel settore dell’ospitalità, sia essa alberghiera o eno-gastronomica, un ottimo sbocco professionale”, spiega la dirigente scolastica Bianca Maria Tagliaferri. “Si tratta di un settore che ha ripreso forte slancio dopo la pandemia e l’Alberghiero di Assisi cerca di formare figure sempre più corrispondenti ai profili ricercati anche grazie al suo essere una realtà didattica aperta al territorio e attenta ai bisogni formativi delle aziende regionali, con un percorso formativo che renda agevole l’introduzione nel mondo del lavoro ma anche il prosieguo negli studi universitari, scelta sempre più intrapresa dai nostri maturandi, soprattutto nell’ambito di scienze dell’alimentazione e della nutrizione. Come sempre ringrazio sentitamente – conclude la dirigente scolastica – il grande impegno del corpo docente ed Ata e delle classi, che mostrano un grande spirito di lavoro di team”.

“Negli anni della pandemia – aggiunge il vicepreside Aldo Geraci – l’attività dell’Istituto Alberghiero di Assisi non si è mai fermato, con una forte presenza sui social e una sezione sul sito www.alberghieroassisi.eu intitolata “Orientarsi”,in cui poter trovare un’ampia rassegna di materiali, video e foto delle attività svolte dalla scuola ,ma anche poter prenotare open day personalizzati. L’Alberghiero di Assisi si dimostra sempre all’avanguardia nell’attenzione verso il percorso dei suoi studenti: al termine dei primi 3 anni gli alunni possono sostenere un esame ed ottenere l’attestato di qualifica professionale rilasciato dalla Regione Umbria in uno settori di specializzazione e spendibile nel mondo del lavoro in tutta Europa. Dopo i 5 anni del corso di studi, superato l’esame di stato e conseguito il diploma terminale , ogni studente potrà inserirsi nel mondo del lavoro, proseguire gli studi accedendo a qualsiasi facoltà universitaria oppure iscriversi ai corsi di specializzazione post diploma che stanno riscuotendo un grande successo per l’alta percentuale di immediati inserimenti in alte e qualificate professioni lavorative del settore”.

(L’Istituto è una delle scuole sostenitrici del gruppo editoriale Assisi News)

