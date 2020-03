All’Alberghiero di Assisi si studiano nuove ricette per le malate di tumore al seno. Obiettivo, ridurre i fattori di rischio per evitare le recidive quando si è malate di tumore al seno proponendo una modifica nutrizionale sullo stile della dieta mediterranea e macrobiotica. Sono le fondamenta alla base del progetto “Diana Web”, coordinato dall’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e dell’Unità di Sanità Pubblica del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Perugia con il sostegno dell’Istituto Professionale Alberghiero di Assisi.

Ed è proprio all’Istituto Alberghiero di Assisi, dove ogni anno si tengono quattro incontri e cooking class per studiare ricette per le malate di tumore al seno. Gli allievi delle classi, coordinati dalle Prof.sse Francesca Ravalli, docente di Enogastronomia e Carla Cozzari, docente di Scienze dell’Alimentazione, presentano agli ospiti piatti elaborati con ricette inedite su base del modello mediterraneo, in cui vengono valorizzate la stagionalità e la tipicità dei prodotti quali i legumi, le varietà di ortaggi, cereali integrali, pesce azzurro ed erbe aromatiche. Nella preparazione dei piatti gli allievi tengono conto dell’aspetto nutrizionale degli alimenti come aiuto alla prevenzione delle malattie degenerative, sempre rispettando il gusto e la presentazione delle preparazioni.

Per le preparazioni dolci non usano nessun tipo di zucchero, sostituendolo solo con alcuni tipi di frutta fresca, ricca di zuccheri naturali, frutta secca, mettendo a punto tecniche di lavorazione alternative. Quest’anno i piatti vengono preparati dalla classe IV eno B e serviti a tavola ai partecipanti dagli studenti del IV Sala e Vendita B diretti dalla Professoressa Claudia Apostolico, docente di Laboratorio di Sala e Vendita, che propone tisane adatte da abbinare ai pasti. Il progetto, per gli studenti, ha una validità triennale (dal terzo al quinto anno) e al termine del percorso viene rilasciato loro un attestato di “Esperto nella valorizzazione del benessere nella ristorazione”.