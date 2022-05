Aula verde alla Frondini di Tordandrea, ieri l’inaugurazione del singolare spazio a cielo aperto (foto)

Realizzata nel giardino esterno adiacente all'istituto, in pieno contatto con la natura per una scuola non nuova a tali iniziative dedicate al tema della sostenibilità ambientale

