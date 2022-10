All’Istituto Comprensivo Assisi 2 l’inaugurazione della biblioteca Ali di Carta (foto)

Grande festa all’Istituto Comprensivo Assisi 2 per l’inaugurazione della biblioteca Ali di Carta alla quale ha partecipato anche la vicepresidente dell’assemblea legislativa Paola Fioroni. Questo il racconto dell’insegnante Milva Nucciarelli.

Spuntano le ali ai bambini e ai ragazzi dell’“Istituto Comprensivo Assisi 2” e precisamente “Ali di carta” è il titolo scelto dagli stessi per connotare uno spazio nuovo, allestito con un corredo moderno ed accattivante che li accompagnerà, di volta in volta, nella scelta di meravigliosi compagni di viaggio e di avventura, e alla scoperta di mondi dagli spazi sconfinati e con tempi dilatati.

L’inaugurazione della biblioteca scolastica ha avuto luogo sabato 15 ottobre presso l’Auditorium di Santa Maria degli Angeli ed è stata presenziata dal Dirigente Scolastico: Dott.ssa Chiara Grassi e dalle autorità locali, tra cui Paola Fioroni, vicepresidente dell’Assemblea Legislativa Regione Umbria, a quale rivolgendosi ad un pubblico di bambini assorti dall’atmosfera festosa li ha invitati a coltivare la curiosità per la lettura, che è lo strumento privilegiato per sviluppare la capacità di scegliere, la cosiddetta coscienza critica. È seguito il saluto del Sindaco di Assisi, Stefania Proietti, che si è congratulata con il Dirigente Scolastico in quanto l’iniziativa avrà una ripercussione positiva e benefica non solo per la scuola, ma per l’intera città e comunità serafica. Successivi gli interventi dell’assessore alla cultura, Veronica Cavallucci, che ha posto l’accento sull’importanza di realizzare una società educante stimolata dal desiderio e bisogno di vivere la scuola in quanto luogo di incontro, relazione e di approfondimento; e dell’avvocato Menichelli Laura, che in veste di rappresentante del Consiglio di Istituto, ha sottolineato il valore della biblioteca come luogo per alimentare mente ed anima, permettendo l’interazione di uomini e di culture.

L’inaugurazione della biblioteca Ali di carta è stato lietamente contraddistinta dalla lettura di alcuni brani d’autore (tratti da fiabe e racconti fantastici, nonché da opere di U. Eco, R. Bradbury e S. Bersani) sul pregio, la forza e il potere del leggere e la conseguente intensità emozionale che procura, effettuata dagli alunni della Scuola Primaria “Patrono d’Italia” e dagli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado “Galeazzo Alessi”. Il tutto armoniosamente cucito dall’emozionante intermezzo musicale del prof. Mosè Chiavoni e concluso con l’eccellente interpretazione a cura di Emanuele Pirinei che ha recitato un brano di I. Calvino tratto da “Se una notte d’inverno un viaggiatore”. Infine il taglio del nastro, davanti una platea entusiasta di adulti e bambini ha ufficializzato la nascita di questa “creatura” che permetterà di volare con “Ali” fatti di carta, ma che magicamente permetteranno di sollevarsi su mondi incantati.

Seguirà dal 17 al 22 ottobre la “Settimana della Lettura” durante la quale tutti gli allievi saranno coinvolti in seminari e letture animate, acquisteranno familiarità con i nuovi spazi della biblioteca ed incontreranno scrittori dal forte calibro e spessore come: Amneris Marcucci e Paolo Mirti, l’illustratrice: Guendalina Passeri, la volontaria del progetto “Nati per leggere”: Marida Cesarini e la bibliotecaria di Assisi e Bastia Umbra: Michela Giuglietti. Da ogni singola direzione e personale prospettiva si getteranno semi di ispirazione per coltivare un giardino, i cui fiori sono le parole, linfa vitale di quanti nel passato e nella contemporaneità hanno permesso con le loro opere di volare liberamente, di rispecchiarci in loro nelle emozioni e stati d’animo, di realizzarci come persone e non semplici individui, di vivere così tante esistenze da rimanere paradossalmente sempre giovani e non invecchiare mai. Certamente offrire cibo per la mente a tutti i nostri studenti è il regalo più prezioso e nutriente che si possa donare, pertanto, l’augurio più sentito è …. “Buona lettura e soprattutto che il viaggio ti appassioni e ti catturi incessantemente!”.

