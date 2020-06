Amico Albero, alla Rinascita i bambini imparano il rispetto per la natura

La scuola Rinascita ha dato vita ad un piccolo sentiero in cui sono esposti i capolavori realizzati dai nostri bambini a conclusione dell’anno scolastico e del progetto di plesso Amico Albero. “Come gli alberi, che sono espressione della natura, fioriscono abbracciando la purezza della vita, così i bambini possono diventare grandi abbracciando la bellezza del creato che la vita ha reso puro. E allora eccoli ,alberi e bambini, in un abbraccio infinito”, la breve nota delle maestre.

Il progetto Amico Albero ha visto l’organizzazione, per i bambini, di percorsi di conoscenza e di incontro con il mondo degli alberi e delle piante. Obiettivo del progetto, far nascere un atteggiamento di rispetto verso la natura, in cui mondo, con la sua varietà e la sua ricchezza di manifestazioni affascina i bambini, e sollecita la loro curiosità. La natura permette un percorso educativo graduato di attività didattiche che consentono ai bambini di accostarsi in modo ludico ad un tema di grande interesse.

Attraverso le proposte della scuola d’infanzia Rinascita, i bambini si sono avvicinati alla conoscenza dell’ambiente e, nel contempo sono stati a rispettare ogni essere vivente e,con gradualità a comportarsi correttamente nei confronti della natura.