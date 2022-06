Due stampanti 3D al “Polo-Bonghi” di Santa Maria, le dona Angelini & co. Srl

Mondo del lavoro e scuola sempre più vicine grazie ad importanti sinergie, in questo caso continuative e durature. Angelini & Co. srl, azienda specializzata in forniture e tecnologie all’avanguardia per le imprese ed i professionisti, ha donato due stampanti 3D, realizzate da un produttore italiano, all’Istituto Superiore “Polo-Bonghi” di Santa Maria degli Angeli. Fra le due importanti realtà territoriali prosegue una fattiva collaborazione nata già da tempo.

“Con queste due stampanti 3D – ha affermato Nicola Angelini, amministratore unico della Angelini & Co. srl – i ragazzi potranno sperimentare quotidianamente come funziona la stampa tridimensionale e potranno fare pratica con le idee che prendono forma. La nostra azienda – ha proseguito Angelini – investe da sempre in attività volte all’arricchimento del territorio, ponendo particolare attenzione alla crescita personale e professionale dei giovani. Ringraziamo l’istituto “Polo-Bonghi” per aver accolto questa opportunità permettendo un dialogo costante e costruttivo con il mondo delle imprese”.

Da parte sua la scuola, nella persona del dirigente scolastico prof. Carlo Menichini, ha dichiarato “di volersi impegnare per fornire ai propri studenti una preparazione sempre più idonea per l’impiego nelle professioni tecniche così tanto richieste e fondamentali per lo sviluppo del territorio”.

(Angelini & Co. srl è uno degli sponsor di Assisi News; l’istituto “Polo-Bonghi” collabora da tempo con il gruppo editoriale Assisi News nel quale sostiene e diffonde le proprie attività).

