Anno scolastico 2019-2020 finito, il saluto delle amministrazioni di Assisi, Bastia e Bettona

Si conclude l’anno scolastico 2019-2020 segnato dalla didattica a distanza e dalla pandemia di Coronavirus. A salutare gli studenti di ogni ordine e grado i comuni di Assisi, Bastia Umbra e Bettona.

Correlato: Didattica a distanza, anche in Umbria la sfida digitale per prof e studenti

“Quest’anno scolastico 2019-2020 – scrivono il sindaco di Assisi Stefania Proietti e l’assessore Simone Pettirossi – l’abbiamo vissuto in modo diverso, a distanza – scrivono per Assisi Proietti e Pettirossi – ma sempre insieme. È stato un anno intenso di nuove sfide, quella tecnologica e quella sociale in primis, che ha visto coinvolti gli studenti, i ragazzi, le famiglie, i dirigenti, i professori e gli operatori, e tutti voi avete risposto con entusiasmo e impegno. Per questo a nome della città voglio ringraziarvi è rivolgervi un saluto e un augurio di buona estate per chi si accinge a godere le vacanze e un in bocca al lupo per chi si appresta a sostenere gli esami”.

L’amministrazione è al lavoro per “garantire la scuola in presenza e in sicurezza per i nostri figli e i nostri studenti. Lavoreremo con l’intenzione di perseguire questo obiettivo per far tornare tutti coloro che operano nel mondo scolastico in scuole più belle, più sicure e più solide. Nel frattempo – ricorda il sindaco – stiamo operando per garantire l’apertura, prima possibile, dei centri estivi sia per i più piccoli che per i ragazzi: abbiamo messo a disposizione tutte le risorse, vogliamo che siano occasione di socialità e per stare insieme in sicurezza, un segnale per tornare a vivere pienamente le nostre comunità, a partire dai bambini e dai giovani.” Aggiunge l’assessore Pettirossi: “Abbiamo già attivato infrastrutture per garantire la connettività ma si tratterà di un lavoro che vedrà impegnata la giunta intera, a cominciare dal sindaco e vice sindaco, insieme a tutta la macchina amministrativa. Sarà infatti necessario lavorare senza sosta e in sinergia per garantire la ripresa dell’anno scolastico in sicurezza e nel rispetto delle misure previste dalle normative nazionali”.

Da Bastia Umbra arriva il saluto del sindaco Paola Lungarotti: “Sta per finire l’anno scolastico 2019-2020, un anno particolare, fatto di lezioni on line senza aule e banchi dove la passione, il cuore, la professionalità, da parte di insegnanti, alunni e famiglie ha permesso il raggiungimento di obiettivi comuni. Siete riusciti a compiere imprese eccezionali. Una lezione di vita potete raccogliere da questo particolare anno scolastico: superare le difficoltà insieme, non farsi sopraffare dagli eventi, trovare sempre il buono, il bello e il possibile anche nelle avversità. Ecco la vostra eccezionalità. L’Amministrazione comunale – si legge nella nota – ringrazia gli studenti e le studentesse che da un giorno all’altro si sono riorganizzati per le attività scolastiche e le loro famiglie, che con dedizione e con sforzo hanno permesso il regolare svolgimento. Nelle difficoltà la riscoperta del valore della famiglia, dei genitori, del patto educativo che sta alla base del processo di formazione ed istruzione dei nostri bambini. Ai Dirigenti Scolastici, ai Docenti e al Personale ATA , che con la didattica non solo hanno dato continuità al percorso scolastico iniziato fino al lockdown ma hanno ricreato la necessaria condizione apprenditiva ed emotiva in contesti non più fisici, motivando una quotidianità fino adesso sconosciuta, senza saluti diretti, senza compleanni condivisi, senza gite scolastiche, senza nessuna possibilità di incontrarsi fisicamente nelle aule e nei corridoi”.

A Bettona “L’Amministrazione Comunale, in accordo con l’Istituto Comprensivo Torgiano – Bettona, con cui si è instaurato un clima di costante e proficua collaborazione, ha organizzato il Saluto dell’ultimo giorno di scuola .

L’anno scolastico 2019-2020 è terminato, il coronavirus ci ha costretti a stare a distanza – si legge in una breve nota dell’amministrazione a guida Lamberto Marcantonini – ma ora è importante ritrovarsi ; questa iniziativa rappresenta un segnale di speranza, per potersi salutare e per dimostrare che insieme , scuola e amministrazione, possono regalare ai bambini un momento di gioia e di condivisione in questo strano tempo sospeso.

L’iniziativa si è svolta presso il cortile antistante la Scuola Primaria” La Meridiana” a Passaggio di Bettona alla presenza degli alunni e delle insegnanti delle ultime classi in uscita di ogni ciclo scolastico, dell’Asilo Nido Comunale , del Presidente del Consiglio di Istituto , il Sindaco, il Dirigente Scolastico”.