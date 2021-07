Asilo nido comunale, le domande al via fino a fine luglio: i criteri

Sul sito istituzionale (www.comune.assisi.pg.it) è inserito l’avviso pubblico per l’iscrizione all’asilo nido comunale “Maria Luisa Cimino- Crescere insieme” il cui regolamento è stato approvato nell’ultima seduta del consiglio comunale.

I destinatari del nido d’infanzia, che aprirà i battenti agli inizi di settembre con il prossimo anno scolastico, sono 30 bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni che risultano residenti nel comune di Assisi; esiste anche la possibilità di inserire anche bambini di fuori comune una volta esaurite le graduatorie per i residenti.

La frequenza all’asilo nido è subordinata al pagamento di una retta mensile differenziata a seconda della situazione economica certificata dall’Isee e varia da 145 euro (più una quota di 3 euro al giorno) a 300 euro al mese (più 4,50 al giorno).

Il modulo per la domanda è reperibile sul sito, va allegata anche l’attestazione Isee.

I termini per la presentazione sono il 31 luglio, ore 23, se inviata a mezzo pec all’indirizzo comune.assisi@postacert.umbria.it oppure il 30 luglio, ore 12, se presentata direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Assisi.

A ogni domanda verrà attribuito, una volta scaduti i termini dell’avviso, un punteggio tenendo conto dei criteri stabiliti dal regolamento comunale e sarà redatta una graduatoria per l’ammissione dei bambini.

Per eventuali informazioni rivolgersi all’indirizzo mail scuola@comune.assisi.pg.it oppure telefonare ai numeri 075/8138627-8138677.

© Riproduzione riservata