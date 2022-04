Assisi 2 cammina per conoscere Santa Maria: l’idea dell’ICA 2

Assisi 2 cammina è titolo dell’iniziativa organizzata dal consiglio dei capi classe delle quinte primarie e delle medie dell’Istituto comprensivo Assisi 2 per conoscere Santa Maria degli Angeli e socializzare. “Durante questo periodo – scrivono gli alunni – i nostri sorrisi sono stati catturati, le nostre emozioni represse e le nostre amicizie allontanate da una gabbia di nome ‘Lockdown’. Abbiamo perso molto, e abbiamo diritto di recuperare ciò che ci è stato tolto. Questa è l’idea che ha spinto il gruppo dei capiclasse dell’Istituto Comprensivo Assisi 2, a recuperare quel tempo infinito trascorso dentro le quattro mura. In collaborazione con la preside Chiara Grassi, saranno organizzate delle passeggiate in giro per Santa Maria, per tutto il mese di maggio (il 2-9-16-23 maggio 2022”.

Le passeggiate di Assisi 2 cammina, con percorsi progettati dalle menti dei capiclasse, inizieranno alle ore 18:00, punto di ritrovo e di partenza: palazzetto del Perdono di Santa Maria degli Angeli. Sono invitati a partecipare gli studenti dell’IC Assisi 2, il personale docente e non e tutti i genitori. Gli alunni della scuola primaria, dovranno essere accompagnati da un genitore, mentre quelli della scuola secondaria potranno arrivare da soli ed organizzarsi con i propri compagni. Un importante ringraziamento va alle Associazioni di Santa Maria che offriranno da bere ai partecipanti appena tornati dalla camminata.

CHE COSA È IL CONSIGLIO DEI CAPICLASSE DELL’IC ASSISI 2?

Il consiglio dei Capiclasse dell’Istituto comprensivo Assisi 2 – spiegano i promotori di Assisi 2 cammina, che sono Riccardo Loreti, Sanli Pesaran Seyed Bonakdar, Elisa Zappi della classe IID, Scuola Secondaria “G. Alessi” – è nato da un’idea della nostra Dirigente, consapevole del fatto che i ragazzi/e della nostra età iniziano a vivere un periodo della vita in cui esiste il rischio concreto di entrare in una situazione di ‘incomunicabilità’ fra generazioni e quindi fra genitori-nonni-docenti-figli.

È un organo molto importante della scuola perché, effettivamente, gli adulti non riescono sempre a capire le esigenze degli alunni e le loro idee, quindi è importante dare loro voce per creare le condizioni di un dialogo costante nel reciproco rispetto. Ne fanno parte 29 studenti, tra cui 6 rappresentanti del Consiglio comunale dei Ragazzi. Essi si incontrano una volta al mese con la preside dott.ssa Chiara Grassi, il prof. Marco Mirti, la prof.ssa Irene Bratti e la prof.ssa Francesca Lutazi.

PERCHÉ È IMPORTANTE CAMMINARE?

Camminare regolarmente è fondamentale. Oltre a essere un ottimo modo per socializzare, esso ha anche effetti benefici per la salute. La camminata, infatti, permette di bruciare calorie tenendo così sotto controllo il peso corporeo, migliora la postura e l’equilibrio, ha anche effetti positivi sulla circolazione del sangue e sull’attività del cuore, e favorisce, oltretutto, anche l’attività intestinale.

