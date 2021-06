Borse di Studio Tommaso Visconti 2021, premiati i vincitori: tutti i nomi

Per il secondo anno, causa pandemia, l’assegnazione delle borse dedicate all’ex assessore Tommaso Visconti, erogate dal Comune di Assisi, è avvenuta on line questa mattina, con il saluto dell’assessore alle Politiche Scolastiche Paola Vitali e alla presenza di Rosella Pampanoni Visconti. Un appuntamento importante, molto sentito, per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado (per le ultime classi) e in particolare per 42 ragazzi che si sono distinti non solo per il rendimento scolastico ma anche per la buona capacità di relazione, il sentimento di solidarietà e il rispetto dell’ambiente e delle regole di convivenza democratica. Di seguito la nota della giunta sulle Borse di Studio Tommaso Visconti 2021.

“L’amministrazione comunale crede fortemente in questa iniziativa – ha affermato l’assessore Paola Vitali – perché è un modo per ricordare un esponente politico che ha fatto del bene per la comunità ed è l’occasione per destinare risorse economiche agli studenti più meritevoli. Come amministratori abbiamo il dovere di non dimenticare chi si è speso per la nostra città e nello stesso tempo dobbiamo prestare sempre più attenzione al mondo della scuola perché nelle aule si crea il nostro futuro”.

Al termine della cerimonia l’assessore Vitali ha espresso gratitudine ai dirigenti scolastici e ai docenti per quello che fanno ogni giorno, per come si sono attrezzati in questo anno difficilissimo per il mondo scolastico, per l’impegno e la passione che mettono durante l’attività educativa e formativa delle nuove generazioni, contribuendo in maniera fondamentale allo sviluppo culturale e sociale del territorio. Le pergamene e le borse in denaro saranno ritirate dagli studenti vincitori delle borse di studio Tommaso Visconti 2021 il 10 giugno, dalle 9 alle 18, presso l’Ufficio scuola, nella sede comunale di Assisi centro.

ELENCO DEI PREMIATI

SCUOLA PRIMARIA

SANT’ANTONIO – Pietro Mancinelli e Leonardo Del Gaudio

RIVOTORTO – Elia Buzi e Benedetta Battistelli

GIOVANNI XXIII – Elena Trabalza e Kevin Hatja

PATRONO D’ITALIA – Sarra Ayachi e Josè Gabriel Plasencia Brena

FRONDINI – Giulia Figlioli e Kenya de Falco

LUIGI MASI – Tommaso Passeri e Stefano Fabbri

DON MILANI – Alessandro Cavaliere e Rebecca Carrozza

CONVITTO NAZIONALE PRINCIPE DI NAPOLI – Maria Borgioni e Alessandro Bolletta

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

FRATE FRANCESCO – Maddalena Tanelli e Margherita Ercolanetti

GALEAZZO ALESSI – Chiara Capezzali e Giulia Spirito

FRANCESCO PENNACCHI – Lucrezia Lepri e Edoardo Boccali

CONVITTO NAZIONALE – Diletta Salucci e Elisa Fiorucci

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

LICEO CLASSICO PROPERZIO – Riccardo Calisti e Amanda Passerini

LICEO LINGUISTICO – Eleonora Lepore e Giada Chiavini

LICEO SCIENZE UMANE – Elena Chiocchetti e Giulia Tardioli

LICEO SCIENTIFICO CONVITTO N.- Matilde Carloni e Leonardo Rossetti

IST. MARCO POLO-BONGHI – IPIA – Giuliano Xhaoli e Derdour Amir

IST. TECNICO ELETTRONICA ED ELETR. ITI – Riccardo Giugliarelli e Gabriele Porzi

IST. TECNICO AMMINISTRAZIONE F.E MARKETING – Isabella Miglietta e Federico Rosati

IST. TECNICO COSTRUZIONI AMB.E TERRIT.- Lorenzo Bizzarri e Marco Passeri

IST. ALBERGHIERO IPSSEOASC – Alessandro Angelucci e Alfredo Giammaria

Foto di fotografierende/Unsplash

© Riproduzione riservata