Si sono conclusi venerdì 9 luglio i 3 campus estivi dell’I.C. Assisi 2 organizzati dalla scuola per gli alunni delle scuole primarie. Sessantanove bambini, divisi in tre gruppi, hanno vissuto un’esperienza indimenticabile per 2 settimane all’insegna del divertimento e della socialità. Questo era lo scopo del bando europeo PON vinto dalla scuola e che ha permesso la realizzazione di attività di vario genere, con esperti e tutor che dalle 8.30 alle 17.30 hanno condotto i campus presso la scuola primaria “Giovanni XXIII”. Si sono attivati 9 laboratori che hanno spaziato dallo sport all’arte arte-terapia, dal canto corale all’ed. alla solidarietà, dal teatro all’ed. ambientale.

“Sono convinta – dice il dirigente scolastico dell’Istituto, professoressa Chiara Grassi, a proposito dei campus estivi dell’I.C. Assisi 2, Grassi: “Un’esperienza entusiasmante!” – di aver offerto un importante servizio per le famiglie, per le quali i campus erano completamente gratuiti, ma soprattutto per i bambini di età compresa dai 6 agli 11 anni. I nostri alunni hanno vissuto – dichiara la preside – un anno difficile. Il nostro sogno era quello di permettergli di vivere momenti di condivisione e di aggregazione. L’intento era quello di realizzare attività didattiche in forma prevalentemente ludica, – conclude la dr.ssa Grassi -che permettessero di dare sfogo alla creatività e al forte bisogno di relazione dei bambini”.

“Un doveroso ringraziamento va al Presidente della Cooperativa Sociale Fare, Roberta Rosati, che ha organizzato le attività con tutor ed esperti competenti ed appassionati. Il progetto non termina con questa esperienza estiva…proseguirà durante il prossimo anno scolastico. L’Istituto organizzerà 10 laboratori pomeridiani per gli alunni delle scuole primarie e della scuola secondaria “G. Alessi”. Il Covid-19 non ci ha ancora abbandonati…ma da settembre gli alunni potranno cogliere altre interessanti opportunità di crescita e di apprendimento!”.

