CodeWeek 2020: il Polo Bonghi partecipa alla settimana europea del coding

Anche l’Istituto Polo Bonghi partecipa alla CodeWeek 2020, la settimana europea della programmazione ed ha come principale obiettivo quello di avvicinare ragazzi, giovani e adulti alle scienze e alle tecnologie informatiche. L’esercizio della programmazione sviluppa la capacità di risolvere i problemi, la creatività, il ragionamento critico.

“È un obiettivo fondamentale in tutti gli indirizzi tecnici del Polo Bonghi – si legge in una nota della scuola – ma lo sarà in particolar modo per la nuova articolazione dell’indirizzo Tecnico Economico (ex Ragioneria) che diventerà dall’a.s. 2021/2022 SIA: Sistemi Informativi Aziendali. L’Informatica e l’Economia diventano il centro del percorso formativo dello studente che sceglie questo indirizzo. Il diplomato SIA ha infatti competenze specifiche nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, degli strumenti di web marketing e della sicurezza informatica aziendale”.

“Integra inoltre le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa. Dal 10 al 25 ottobre, durante la CodeWeek 2020, gli studenti delle classi prime, grazie alla piattaforma code.org, sperimenteranno un’attivitá di programmazione visuale a blocchi e saranno protagonisti di una gara di coding interna all’Istituto. Le attività proposte dal Polo-Bonghi sono entrate a far parte della Mappa europea degli eventi CodeWeek 2020 consultabile nel sito codeweek.eu/events.

