A Bastia il concerto di Natale 2019 all’Istituto Comprensivo Assisi 3 (foto)

Come da tradizione si è rinnovato l’appuntamento con il suggestivo concerto di Natale 2019 dell’Istituto comprensivo Assisi 3, guidato da Sandra Spigarelli. Gli alunni dell’Indirizzo Musicale della scuola secondaria e Coro “Allegre Note” della scuola primaria di Palazzo e Petrignano e Coro degli adulti “Sempre Più Allegre Note” si sono esibiti nella serata di giovedì in una gremita chiesa di San Michele Arcangelo a Bastia Umbra.

A dirigere i cori per il concerto di Natale 2019 il Maestro Luigi Franceschelli, accompagnato da Marzia Pollini al

pianoforte. Mentre l’orchestra è stata diretta dal maestro di flauto traverso Daniele Bernardini. Ad accompagnare i ragazzi dell’indirizzo musicale della secondaria di primo grado i docenti di strumento Paola Susta (chitarra), Marcella Ciammarughi (violino) e Martina Stauble (pianoforte).

Ben diciotto i brani eseguiti Deck the Halls (tradizione Galles), Austrian Carol (Tradizionale Austria), Canto semplice (C. von Huttel), My Christmas tree (j. Williams), Quando nacque Gesù (tradizionale Polonia), Bambino Divino (Antica lauda natalizia), Nanita Nana (Tradizionale Spagna), Go tell it on the mountain (Spiritual), Noel des Pirenees (Tradizionale Provenza), Dormi, dormi (P. Waddington), White Christmas (I. Berlin), Gloria in cielo e pace in terra (Laudari odi Cortona), Ninna nanna (tradizionale Corea), Amazing Grace (Tradizionale Usa), Jingle Bells Rock (Beal – Booth), The Little drummer boy (spiritual), Gli angeli delle campagne (tradizionale Francia), Joy to the World (G. F. Haendel). Alcuni brani sono stati eseguiti con la partecipazione straordinaria del soprano Paola Scarponi e del tenore Giovanni Abbati.