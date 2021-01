Concorso del Piatto 2021 di Sant’Antonio, online la premiazione delle scuole

“La scuola non si ferma, si reinventa, lotta e alla fine vince sempre… Perché abbiamo la fortuna di avere dei motori roboanti: i nostri alunni!”. Sono le parole di grande soddisfazione di Chiara Grassi, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Assisi 2 dopo la premiazione, quest’anno online a causa della pandemia da Covid-19, del Concorso del Piatto 2021 di Sant’Antonio. Hanno partecipato gli alunni delle quarte e quinte primarie e seconde secondaria in occasione dell’importante festività per la comunità di Santa Maria degli Angeli, in questa edizione 2021 andata in scena in forma ridotta ma sentita.

“Lunedì 18 gennaio alle 11.00 le classi quarte e quinte delle nostre scuole primarie e le classi seconde della scuola secondaria – scrive la dott.ssa Chiara Grassi – hanno partecipato alla premiazione del Concorso del Piatto 2021 di Sant’Antonio che, purtroppo, quest’anno è stata realizzata in modalità telematica a causa della pandemia. Il Presidente dell’Associazione dei Priori Giovanni Granato ha voluto fortemente riproporre anche in quest’anno così particolare il consueto concorso a cui il nostro Istituto partecipa da anni. Gli alunni – sottolinea Chiara Grassi – hanno realizzato degli elaborati grafico-pittorici e scritti riguardanti la figura di Sant’Antonio e sono stati premiati alla presenza (telematica!) del Sindaco, dell’Assessore Simone Pettirossi, di Padre Luca Paraventi, della Commissione esaminatrice del concorso e di Moreno Fortini, Presidente dei Priori Serventi 2022”.

Un appuntamento immancabile e prestigio, che si tiene ogni anno, quest’anno diverso ma comunque importante e sentito: “Un ringraziamento speciale al Presidente Giovanni Granato – ha concluso la preside – che ha permesso la realizzazione dell’evento, all’Amministrazione Comunale che sostiene sempre tutte le iniziative della scuola e del territorio, ma soprattutto ai docenti e agli alunni che hanno partecipato con impegno e serietà al concorso!”.

(La foto in evidenza è di repertorio)