Concorso presepi 2020, a Rivotorto vincono scuola d’infanzia e primaria

Domenica 5 gennaio 2020, nella sede della Pro loco di Rivotorto, è avvenuta la premiazione del concorso presepi 2020 bandito dalla locale Pro loco in occasione delle recenti festività natalizie. Le scuole del territorio, infanzia e primaria, si sono aggiudicate il primo premio, concorrendo congiuntamente con il presepe “Natale…sui passi di Francesco” nato nell’ambito del progetto continuità.

“Il presepe ha voluto mettere in evidenza il legame tra la Natività e il messaggio francescano”, cita la motivazione della giuria del concorso presepi 2020 resa nota dalle maestre. “Come e con Francesco, che realizzò il primo presepe vivente, ci incamminiamo per offrire doni e contemplare il Bambino Gesù. Il secondo premio, ex aequo con opere create da privati, va al presepe dei bambini della scuola infanzia ‘Fratello Sole’, scelto per l’originale e fresca riproposizione della natività realizzata con Lego e pongo”.

Per le insegnanti delle scuole grande soddisfazione per aver visto riconosciuta la motivazione ispiratrice delle rievocazioni, la creatività e l’impegno dei bambini. Il concorso presepi ha fatto parte delle iniziative natalizie 2019-20 del Natale della Pro loco a Rivotorto, che ha visto tra l’altro i mercatini natalizi a metà dicembre e la grande Fiera della Befana, con annesso arrivo della vecchietta in apecar.