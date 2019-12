Al Properzio la consegna dei diplomi agli studenti usciti nel 2018-19 (foto)

Sabato 21 dicembre 2019 le lezioni 2019-2020 del Liceo Properzio di Assisi si sono chiuse, in occasione delle festività natalizie, con panettonata e festa di Natale. Nella stessa occasione, anche la consegna dei diplomi agli studenti usciti nel 2018-2019, quelli che l’anno scorso hanno concluso il loro percorso di studi superiori.

Un evento fortemente voluto dalla dirigente scolastica del Properzio, Francesca Alunni e dai docenti e alunni, con l’obiettivo di valorizzare il momento finale di un cammino lungo cinque anni. Un percorso scolastico fatto di studio, sacrifici, emozioni e costruzione di rapporti umani. Tantissimi gli studenti del classico, linguistico, scienze umane ed economico-sociale che hanno terminato il percorso di studi nell’estate 2019 e che hanno preso parte alla consegna dei diplomi.

Nel corso della stessa mattinata, sono anche state consegnate agli alunni dei quattro licei del Sesto Properzio le borracce in alluminio riciclato, come da punto programmatico del Programma di Educazione alla Cittadinanza “Assisi sui Passi di Francesco”. Il tutto, nell’ambito del protocollo d’intesa tra Ministero dell’Ambiente e Comune di Assisi siglato il 4 ottobre 2018. L’accordo prevede l’adesione alla campagna Plastic Free lanciata per eliminare l’uso della plastica su tutto il territorio comunale, a cominciare dalle scuole, alle quali sono state consegnate seimila borracce.

FOTO © Mauro Berti AssisiNews