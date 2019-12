Convitto Nazionale, cena di Natale per la “famiglia più numerosa di Assisi”

Coro, cena e tombola per genitori, alunni, docenti e personale Ata del Principe di Napoli: consegnato anche il materiale sportivo per le tre scuole annesse e per il Semiconvitto

Riceviamo e pubblichiamo dai genitori del Convitto Nazionale un racconto sulla cena di Natale 2019 svoltasi nei giorni scorsi.

Come ogni anno, sabato sera il Convitto Nazionale di Assisi “Principe di Napoli” ha aperto le sue grandi porte alle famiglie dei propri studenti del primo ciclo per festeggiare insieme le festività natalizie. Nei suoi grandi corridoi e nella sua immensa sala da pranzo, ormai da giorni addobbati a festa per la gioia dei ragazzi che quotidianamente vivono questi spazi nel contesto scolastico, l’atmosfera era magica… mancavano solo le candele fluttuanti per potersi sentire un po’ a Hogwarts.

Decine di tavoli erano tutti arricchiti da centrotavola, colonne con fiocchi rossi, alberi di Natale e decorazioni un po’ ovunque. In questo splendido contesto il Comitato Genitori del Convitto Nazionale, anche quest’anno cresciuto numericamente e forte dell’importante aiuto dei tanti genitori che credono in questa istituzione, ha organizzato la tradizionale cena di Natale con annessa l’immancabile tombolata.

La serata è stata preceduta dal coro della Scuola Primaria e da un breve saluto del Sindaco Stefania Proietti, che nonostante i serrati impegni di questo periodo ha voluto essere presente per portare gli auguri dell’Amministrazione Comunale agli studenti, alle famiglie, a tutto il corpo docente e ATA della scuola.

L’atmosfera conviviale è stata quella di un’immensa cena di Natale in cui tutti hanno potuto godere della cucina del Convitto Nazionale: insegnanti e genitori, il Rettore Annalisa Boni, buona parte del personale… tutti a tavola serviti anche grazie all’aiuto ormai tradizionale dei ragazzi delle terze medie, che giravano tra i tavoli con piatti e vassoi.

Come ad ogni cena di Natale che si rispetti c’erano gli adulti seduti a tavola che parlavano e i bambini che giocavano fra una portata e l’altra. Ma sono i numeri di questa immensa famiglia a stupire; tanto per citarne alcuni… 60 le torte al testo, 1000 le salsicce consumate dalle oltre 400 persone presenti in un allestimento totalmente plastic free con stoviglie esclusivamente compostabili, in accordo con la politica di ecosostenibilità e attenzione all’ambiente adottata dal Convitto. In occasione della serata il Comitato Genitori del Convitto Nazionale ha provveduto a consegnare del materiale sportivo per le tre scuole annesse e per il Semiconvitto e che è stato acquistato con il ricavato delle attività organizzate lo scorso anno.

La tombolata, con quasi 100 premi generosamente offerti da tanti esercizi commerciali del territorio, offre sicuramente l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo evento. In primis il Rettore, che ha ospitato una così numerosa e impegnativa “famiglia”, il personale docente, che con la sua partecipazione da un importante messaggio ai ragazzi, il personale ATA, che fornisce un aiuto fondamentale in cucina e non solo, tutti gli sponsor, tra cui la Pro loco di Viole per aver fornito le panche e alcuni tavoli e la Lavanderia Petrini che ha fornito 50 tovaglie, tutto a titolo gratuito.

Uscendo dal Convitto Nazionale dopo il coro, la cena, la tombola, si è frastornati. Frastornati dal vocio, dai colori, frastornati come lo si è dopo una serata in famiglia. Una grande, numerosa, accogliente famiglia. Una famiglia dove si impara a comprendere il significato del termine “inclusivo”. Un termine così bello sempre, così musicale soprattutto a Natale.