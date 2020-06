Convitto Nazionale di Assisi, ancora successi in matematica e scienze

Fine anno in grande stile per le scuole annesse al Convitto Nazionale di Assisi: le scuole annesse confermano la posizione di tutto rispetto in gare e competizioni che si disputano a suon di conoscenze e competenze. La squadra di Matematica del Liceo Scientifico si è qualificata per il terzo anno consecutivo alla Fase Nazionale delle Olimpiadi di Matematica. La gara si è svolta “in remoto” nel pomeriggio di lunedì 8 giugno, in modalità sincrona, e la squadra composta da Simone Fisichella (Capitano, IIC), Francesco Felici (Consegnatore, ID), Fastellini Filippo (qualificatosi anche per la Fase Individuale delle Olimpiadi, VC), Bernardini Giulia (IIE), Massini Virginia (IIF), Moretti Olivia (IIID), Tomassini Laura (IIIF) si è qualificata arrivando terza nella gara di Colle Val D’Elsa. Ottimo risultato anche per l’altra squadra del Liceo composta da Ascani Arianna (ID), Caia Alessandro (ID), Ferranti Massimo (IIIE), Ranocchia Sara (ID), Rocchi Matteo (IVA), Russo Lorenzo (ID), Selva Chiara (ID), che ha gareggiato nella gara di Camerino sfiorando per una manciata di punti la qualificazione.

Nella fase nazionale delle Olimpiadi delle Scienze Naturali 2020, che ha visto confrontarsi quasi 3000 studenti, emergono gli studenti del Liceo Scientifico: Nella Sezione Biennio (1088 studenti partecipanti da tutta Italia) Bernardini Giulia (2E – Liceo scientifico) si classifica al 1° posto in Umbria ed al 5° posto Nazionale, mentre Cerullo Teresa e Fisichella Simone (2C – Liceo Scientifico Cambridge International) si classificano a pari merito al 2° posto in Umbria ed al 114° posto Nazionale.

Nella Sezione Triennio Scienze della Terra (242 studenti partecipanti da tutta Italia) Al Shuwayat Shadi (5C – Liceo scientifico) classificato al 1° posto in Umbria ed al 18° posto Nazionale, mentre Checcarelli Riccardo (4°A – Liceo scientifico opzione Scienze Applicate) si classifica al 2° posto in Umbria ed al 53° posto Nazionale

Nella Sezione Triennio Biologia (su 1587 studenti partecipanti da tutta Italia)Rossetti Leonardo (4°D – Liceo scientifico) si classifica all’ 11° posto in Umbria.

Anche la scuola secondaria di I grado del Convitto Nazionale di Assisi è emersa a livello nazionale con il punteggio massimo conseguito ai Giochi delle Scienze Sperimentali selezione Nazionale 2020 dall’alunna Chiavoni Flavia della classe IIIA. “Complimenti vivissimi a Flavia (la più piccola di questo gruppo di eccellenze) e a tutti i ragazzi che anche in questo periodo di innegabili difficoltà, hanno saputo trovare la forza e l’entusiasmo per mettersi alla prova e confrontarsi con tanti altri loro coetanei”, la nota della Rettrice Annalisa Boni.