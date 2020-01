Convitto Nazionale di Assisi, svolta sostenibile: la mensa diventa bio

Da più di un anno ormai il Convitto Nazionale di Assisi sta lavorando in un’ottica di sostenibilità ambientale nei diversi settori che lo caratterizzano: si tratta di un piano pluriennale che vede anche il coinvolgimento della Provincia di Perugia, ente a cui è assegnata la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici.

Dal punto di vista dell’efficientamento energetico sono stati posizionati i nuovi infissi dotati di vetri a doppia camera e sono state installate luci LED a basso consumo in tutte le scuole annesse. Il percorso continuerà con l’installazione di nuove caldaie a condensazione e a basso consumo e con la compartimentazione delle diverse zone. Dal punto di vista della gestione dei rifiuti, oltre all’organizzazione della raccolta differenziata, e alla diffusione delle buone pratiche presso le scuole annesse, sono state abolite le bottiglie monouso di plastica per l’acqua e si è organizzata una rete interna di distributori per l’acqua.

Gli alunni iscritti alle scuole annesse al Convitto Nazionale di Assisi, inoltre, godono del privilegio di poter consumare i pasti all’interno dell’istituto in quanto è presente la mensa convittuale che permette a studenti e docenti di ottimizzare i tempi di pausa prima dell’avvio delle attività pomeridiane: anche in questo caso si è intrapresa la strada della sostenibilità facendo una netta scelta in direzione dei prodotti biologici e a Km 0. La somministrazione dei pasti, infatti, è un importante momento di educazione e promozione della salute dei bambini e dei ragazzi convittori e semiconvittori: il personale della cucina lavora con passione per introdurre in modo accattivante il consumo quotidiano di verdure di stagione e per offrire un giusto apporto energetico ed un elevato standard qualitativo dei pasti, raccogliendo anche i feedback di ragazzi e famiglie.

Seguendo il progetto e il regolamento per le mense di eccellenza riconosciute dal MIPAAF (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali), il Convitto Nazionale di Assisi in mensa: il 90% bio di frutta, ortaggi, legumi, pane, prodotti da forno, riso, pasta, olio EVO, il 100% delle uova e dei succhi di frutta e utilizziamo di default prodotti che provengono dalla zona o massimo 150 km di distanza. La scelta del prodotto BIO per i nostri studenti è una scelta di salute e di qualità oltre che di autenticità dei sapori.

“Tutte le azioni concrete sopra elencate – spiega la scuola – vengono supportate ed integrate con l’azione educativa tesa a far riflettere ragazzi e bambini sui propri comportamenti alimentari ed il proprio stile di vita: con il progetto “Conosco quel che mangio” gli studenti studiano la composizione degli alimenti e delle bevande di uso quotidiano, mentre il progetto “Orto didattico” oltre a trasmettere i fondamenti della coltivazione dei prodotti vegetali, aiuta a comprenderne la stagionalità; i progetti pomeridiani di educazione motoria e sportiva per tutte le età sono stati rafforzati dall’allestimento di nuovi spazi interni ed esterni per lo sport ed i giochi di squadra. Come nella sua migliore tradizione il Convitto Nazionale di Assisi offre un progetto educativo a tutto tondo che segue lo studente in tutti gli aspetti del suo percorso di crescita dai 6 ai 19 anni”.