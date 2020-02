Cooking Quiz 2020 ad Assisi, entusiasmante appuntamento all’Alberghiero

A partire da marzo, anche gli studenti assisani potranno rivedersi in tv

Tappa ad Assisi presso l’omonimo Istituto Alberghiero per il Cooking Quiz 2020. Protagonisti gli studenti delle classi 4^ ad indirizzo cucina, pasticceria e sala che hanno assistito alle lezioni tenute dallo Chef ALMA Francesco De Rosa e dal Maître ALMA Giuseppe Lombardi. “Cooking Quiz è un’iniziativa eccellentemente organizzata – ha commentato la professoressa Maria Giovanna Gagliardi – un concorso molto interessante perché si è parlato di eccellenza dei prodotti, di raccolta differenziata, di cucina etica e sostenibile. È il modo giusto per apprendere con facilità e i ragazzi si sono divertiti tantissimo. Lo chef De Rosa è stato bravissimo perché li ha interessati e stupiti”.

“Cooking Quiz è un modo nuovo di fare didattica – ha proseguito la professoressa Barbara Cirillo – i ragazzi sono stati molto coinvolti, partecipi e contenti di essere parte attiva dell’attività. Li ho visti sfidarsi in modo sano mettendo a frutto le loro competenze perché il gioco aiuta sempre negli apprendimenti!”.

Cooking Quiz 2020 prevede una didattica interattiva e coinvolgente condotta da prestigiosi docenti/chef ALMA ed una fase successiva di verifica, attraverso il quiz multi-risposta, guidata da Alvin Crescini di Peaktime, società produttrice del Format. Iniziato lo scorso 13 gennaio da Bari, il tour tra i banchi di scuola degli istituti alberghieri d’Italia ha già raggiunto Ceglie Messapica (BR), Paola (CS), Giarre (CT), Enna, Villa Santa Maria (CH), Termoli (CB), San Giovanni Rotondo (FG), Manfredonia (FG) e Corato (BA), con tanti altri appuntamenti in divenire. Per l’Umbria, come anticipato nei giorni scorsi, ci saranno anche quello di Spoleto, il 17 marzo, e Terni, il 30 marzo.

Cooking Quiz è un progetto ideato da Edizioni Plan e Peaktime in collaborazione con ALMA, La Scuola internazionale di Cucina Italiana. A partire da marzo, anche gli studenti assisani potranno rivedersi in tv (su oltre 40 televisioni regionali) tutti gli appuntamenti registrati all’interno delle Scuole: pillole sulla cucina tradizionale, curiosità, consigli pratici per una sana e corretta alimentazione faranno da cornice al coinvolgente quiz-show dei ragazzi coinvolti nel progetto.

Affiancano il Cooking Quiz 2020: CNA Agroalimentare, Coal, Cooperlat, COREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Electrolux Professional, Eurovo, Granarolo, Oleificio Zucchi, Qui da noi Cooperative Agricole, RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, Unicam.