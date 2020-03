Didattica a distanza, al Polo Bonghi si va oltre le lezioni: stimoli e proposte per gli alunni

L’emergenza del coronavirus ha costretto le scuole di tutta Italia a sospendere le lezioni dal 5 marzo e da allora le scuole si sono attrezzate per attività didattiche via internet, la cosiddetta Didattica a distanza (DAD). L’Istituto Polo Bonghi ha da subito scelto di attivare incontri online con le studentesse e gli studenti tramite videoconferenze e chat, allo scopo di mantenere unita la comunità scolastica, aiutare i giovani a vivere in maniera attiva questo momento drammatico e organizzare le proprie giornate in modo proficuo senza cadere nello sconforto.

Le tecnologie di comunicazione a distanza hanno anche permesso di effettuare incontri con i rappresentanti degli studenti, in modo da ascoltare la loro voce e trasmettere fiducia nel futuro. Ma, oltre alla didattica a distanza, il Polo Bonghi ha voluto continuare ad offrire alle ragazze e ai ragazzi anche occasioni di impegno nelle attività di arricchimento dell’offerta formativa: attività fisico-sportive, culturali, di promozione del benessere e della salute e altre ancora di formazione specialistica.

Tra queste:

Gruppo Sportivo Scolastico: Le ragazze si incontrano in videoconferenza e praticano attività fisica insieme,

seguendo video di istruttori qualificati, per mantenersi in forma e condividere momenti di svago

L’ inizio di una nuova era: le nuove economie: proseguono gli incontri di studentesse e studenti con esperti

esterni, in collaborazione con il gruppo Policoro della Diocesi di Assisi, per riflettere, studiare e immaginare

possibilità di impegno sul tema di un’economia umana ed ecologica

Peer Education: In collaborazione con la ASL 1 e un numeroso gruppo di insegnanti ragazze e ragazzi di

varie classi discutono e condividono esperienze sul tema delle relazioni tra pari per individuare terreni di

discussione e formazione con tutti gli altri studenti della scuola

Laboratorio musicale I partecipanti proseguono nella attività di musica di insieme, con incontri on line, la

condivisione di brani e la realizzazione di video

Corso di Europrogettazione Il corso di formazione sulla elaborazione di progetti per finanziamenti europei

prosegue con incontri on line

Non solo didattica a distanza, insomma, ma un insieme di stimoli e proposte, perché investire nei giovani è la base

della speranza nel futuro.

