Didattica integrata per tutti, al Polo Bonghi un progetto per apprendere a casa, in classe e in laboratorio

L’Istituto Polo-Bonghi sta completando il progetto Didattica integrata per tutti. Il progetto è realizzato con fondi europei (PON FSE) messi a disposizione per dotare scuole e studenti di strumenti per la didattica digitale integrata. La pandemia – si legge in una nota della scuola – ha reso necessario nei mesi scorsi ricorrere alle tecnologie digitali per mantenere aperti canali di apprendimento anche quando le condizioni di emergenza non hanno permesso di frequentare fisicamente le scuole.

Per far fronte a questa situazione il Polo-Bonghi ha utilizzato tutti i canali di finanziamento possibili arrivando a raddoppiare il numero di device presenti nella scuola e fornire computer in comodato d’uso gratuito a tutte le famiglie che ne hanno fatto richiesta. Oggi la didattica digitale è una risorsa in più per permettere a tutti gli studenti di diventare esperti di Information and Communication Technology e di trarre profitto dal vasto mondo di conoscenze della rete. Per questo essa viene definita si parla di didattica integrata per tutti, ossia affiancata alla scuola in presenza. Il progetto “Didattica integrata per tutti” permette alle studentesse ed agli studenti del Polo-Bonghi di avere a disposizione strumenti digitali per tutte le esigenze, da utilizzare sia a casa sia nelle aule e nei laboratori.

(Il Polo Bonghi è una delle scuole che sceglie di sostenere e promuoversi su AssisiNews e AssisiSport)

© Riproduzione riservata