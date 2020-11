Fashion Graduate Italia, partecipa anche l’assisano Guido Fronza

La collezione di moda Grand Tour dell’assisano Guido Fronza, studente di classe quinta dell’indirizzo Design e Moda del Liceo Artistico ‘Bernardino Di Betto’ di Perugia, è stata selezionata per partecipare al concorso 2020 Fashion Graduate Italia organizzato dalla Camera Nazionale della Moda di Milano. La vincita del concorso permetterà di partecipare a settembre 2021 a iniziative organizzate all’interno della settimana della moda a Milano.

Un’opportunità che rappresenterebbe dunque un bel trampolino di lancio per il giovane assisano.

Le 37 collezioni selezionate sono ora sottoposte al voto della giuria popolare. È possibile votare per Guido Fronza fino al 27 novembre al seguente link: https://voting.fashiongraduateitalia.it/ L’intera collezione proposta per il concorso è visibile allo stesso indirizzo utile per la votazione, cliccando sul coloratissimo figurino che lo rappresenta.

Nel corso della ‘Milano Fashion Week’ organizzata della Camera Nazionale della Moda di Milano, undici scuole della Piattaforma Sistema Formativo Moda sono state protagoniste di un’innovativa edizione digitale di Fashion Graduate Italia, promossa in collaborazione con Camera Nazionale della Moda Italiana. Le scuole partecipanti hanno presentato lookbook fotografici delle collezioni degli studenti, Fashion Film e video che raccontano la filosofia creativa di ogni scuola. Tra i numerosi lavori, sono stati selezionati 37 modelli di giovani talenti, tra cui quelli di Guido e Chiara, che ora attendono il voto della giuria popolare.