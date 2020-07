Frate Francesco, premiati i vincitori di #iorestoacasa e dei Giochi matematici d’autunno 2019 (nomi)

Con la serata del 25 Giugno si è concluso l’anno scolastico 2019/2020 della scuola secondaria “Frate Francesco”. La manifestazione si è svolta sulla piattaforma digitale Zoom con una modalità nuova e particolare per studenti e corpo docente che hanno partecipato numerosi al collegamento; è stato un momento emozionante rivedersi anche solo tramite webcam. Ospiti della serata il sindaco di Assisi Stefania Proietti e l’assessore Simone Pettirossi che hanno fatto sentire la vicinanza delle istituzioni alla scuola e soprattutto agli studenti.

Durante la manifestazione sono stati mostrati dei video con i disegni realizzati dagli alunni durante il lockdown e letti alcuni brani dei temi prodotti dagli alunni per il concorso artistico-letterario “#iorestoacasa”. Sindaco ed assessore sono rimasti colpiti dalla quantità dei lavori presentati e dalla profondità dei messaggi proposti dai ragazzi nei loro elaborati. Parte dei lavori sono già visibili nel sito della scuola (sezione didattica a distanza) ed è in programma la loro diffusione tramite altri canali istituzionali (Comune di Assisi e DigiPass).

Sono stati poi proclamati i vincitori: per l’ambito artistico il primo premio è andato al disegno di Rosatelli Giovanni (classe 3B) che ha stravolto l’opera “L’urlo” di Munch con un’esplosione di gioia e speranza (vedi immagine allegata). Per l’ambito letterario il primo posto è stato assegnato al tema di Della Rosa Greis (classe 1A) che ha descritto la sua Assisi vuota e silenziosa, quasi dormiente nell’attesa di tornare a vivere. Ecco un estratto del tema: “Mi manca sentire il via vai delle macchine, la gente che si incontra e si mette a parlare, le risate delle persone e il vocio dei passanti perché tutto questo riempie la città, è simbolo di vita e di rapporti umani.

Ora non sento più tutto questo, ma forse si sente molto di più…. Il silenzio, a suo modo, parla e ascolto rumori che prima erano sopraffatti da altri; ora sento il vento che sembra parlarmi, la pioggia che cade quasi commossa dalle vie taciturne e addirittura la neve che,silenziosamente, ha coperto con un manto bianco Assisi, come a volerla proteggere. Mi affaccio dalla mia finestra e i rumori che si percepiscono sono davvero pochissimi, ma, se ascolto con il cuore la mia città, avverto la voce immensa della pace, il senso di benessere e tranquillità che sono le meravigliose caratteristiche di Assisi. Non c’è silenzio assoluto se si ascolta con l’animo e non con l’udito: in questo modo si percepiscono molte emozioni e sensazioni. Quando questa grande parentesi del virus sarà finalmente superata e ricominceremo tutti una vita ‘normale’, non dovremo dimenticarci delle cose belle che abbiamo riscoperto e questo ci farà ripartire con grande forza e sicuramente vedremo ancor di più i meravigliosi colori del mondo e della vita. Io ora non guardo il mondo come protagonista di un film, ma come spettatrice e attendo speranzosa il lieto fine”.

A seguire sono stati premiati gli alunni che si sono distinti nei Giochi Matematici d’Autunno che si svolgono da più di 10 anni a novembre nelle scuole primarie di Rivotorto e S.Antonio e nella scuola secondaria “Frate Francesco”. Al termine della manifestazione la Dirigente Scolastica Tecla Bacci e le autorità hanno ringraziato gli alunni per aver reso la serata un’occasione di incontro ricca di momenti emozionanti, nell’attesa che il prossimo anno scolastico riparta nel migliore dei modi.

Il riepilogo degli alunni premiati per il concorso “#iorestoacasa”:

per l’ambito artistico 1° premio Giovanni Rosatelli (autore dell’elaborato della foto in evidenza e in basso in versione intera, ndr), 2° premio Pietro Mazzoli, 3° premio Elia Morani, 4° premio Matteo Cosimetti. Per l’ambito letterario 1° premio Greis Della Rosa, 2° premio Giacomo Mariani Marini, 3° premio Arianna Becchetti e Giada Laloni, 4° premio Iuri Tomassini.

Il riepilogo dei vincitori dei Giochi matematici d’Autunno 2019 per la categoria CE (classi quarte e quinte della scuola primaria):

Scuola Primaria Di Rivotorto: 1a Classificata Lucrezia Schiantella, 2° Classificato Giulio Agostinelli, 3° Classificato Fabio Parrini.

Scuola Primaria S. Antonio: 1° Classificato Jacopo Bellinzani, 2° Classificato Pietro Roscini, 3° Classificato Simone Paparelli.

Categoria C1 (classi prima e seconda della scuola secondaria di primo grado) S.S. 1° Grado “Frate Francesco” 1° Classificato Giovanni Sensi, 2a Classificata Ilenia Gervasi, 3a Classificata Anita Borgioni.

Categoria C2 (classe terza della scuola secondaria di primo grado) S.S. 1° Grado “Frate Francesco” 1° Classificato Filippo Gaudenzi, 2° Classificato Tommaso Falcinelli, 3a Classificata Caterina Masciolini.