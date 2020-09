Fratello Sole di Rivotorto, ritorno a scuola “accogliente e in sicurezza”

“Nelle settimane antecedenti alla riapertura delle scuole il plesso scolastico Fratello Sole di Rivotorto dell’IC Assisi 1 ha rivisto e riorganizzato tutti i suoi spazi, interni ed esterni, per garantire il rientro in sicurezza dei bambini e la ripresa delle attività didattiche in presenza rendendo accogliente e fruibile ogni ambiente in linea con le normative vigenti”.

Lo rende noto il personale docente e non docente della scuola, dopo che già nelle scorse settimane la dirigente scolastica, Tecla Bacci, aveva ricordato come nell’arco di due mesi e mezzo circa erano stati avviati, realizzati e portati a termine lavori complessi di adeguamento alla normativa sulla sicurezza sia nella Scuola Primaria di Rivotorto (consolidamento solai e antincendio)”. In tutti i plessi dell’IC Assisi 1, inclusa la scuola d’infanzia Fratello Sole di Rivotorto, i banchi degli alunni sono stati disposti nel rispetto della distanza di 1 metro gli uni dagli altri e sulle cattedre sono state installate barriere in plexiglass (su 3 lati). Ogni classe avrà 1 flacone di gel disinfettante, per le mani, 1 flacone di liquido igienizzante e 1 rotolo di carta per la pulizia della superficie della cattedra”

Alla Fratello Sole di Rivotorto, aveva anticipato ancora la dirigente, la mensa avrà inizio alle ore 12.00 circa e si effettuerà in aula per ogni sezione, con adeguata pulizia dei locali prima e dopo il pranzo, ad opera dei collaboratori scolastici. Seguiva poi un elenco di regole “finalizzate esclusivamente a garantire che gli ambienti scolastici siano sicuri e accoglienti in questo anno scolastico così fortemente segnato dall’emergenza e dall’inquietudine della cittadinanza a livello mondiale. L’organizzazione scolastica che è stata meticolosamente messa a punto in questi mesi estivi con la collaborazione di tutto il personale scolastico interno all’Istituto Comprensivo Assisi 1 e del Comune di Assisi potrà funzionare a pieno, contrastando la diffusione dell’epidemia e permettendo ad alunni e docenti di fare scuola insieme in sicurezza solo se tutte le componenti scolastiche (docenti, personale Ata, alunni e genitori) metteranno in atto quotidianamente comportamenti virtuosi, rafforzando così l’alleanza scuola-famiglia e il senso della responsabilità individuale e collettiva, nella consapevolezza che dai comportamenti di ciascuno dipenderà la salute di tutti”.