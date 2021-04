Giochi per bambini nelle aree verdi scolastiche a Santa Maria e Rivotorto

È terminata l’installazione dei giochi per bambini nelle aree verdi adiacenti alla scuola elementare Giovanni XXIII a Santa Maria degli Angeli e alla materna a Rivotorto. Il costo totale dei due interventi è di quasi 25 mila euro. Nell’area verde della scuola primaria Giovanni XXIII sono stati installati una piramide girevole, una palestra cubo e una palestra piramide, e l’intera superficie è stata ricoperta con una pavimentazione anti trauma a impatto ambientale zero. Questo tipo di intervento è costato 20mila euro ed è funzionale alle attività motorie dei bambini, la scelta è stata fatta proprio in raccordo con gli insegnanti. Da ricordare che l’area, oltre che fruibile dagli alunni della scuola, nei momenti in cui la scuola è chiusa, è aperta al pubblico, quindi accessibile a tutti i cittadini.

A Rivotorto, nei pressi della materna, sono stati messi una palestra “dentro fuori”, un ponte tibetano e un serpentone di equilibrio; questo tipo di giochi per bambini sono stati scelti dalle maestre e dai genitori dei piccoli che frequentano la scuola. La spesa è stata di 4500 euro, di cui 500 donati dai genitori dei bambini che hanno voluto contribuire per rendere più accogliente l’istituto dove i loro figli trascorrono molte ore al giorno. “Noi genitori – spiegano i diretti interessati – abbiamo realizzato una raccolta fondi per regalare alla scuola un nuovo gioco per il giardino. Chiesto il permesso per l’installazione al Comune, quest’ultimo ha sposato a pieno l’iniziativa e grazie ad una bella collaborazione, tra genitori e Comune, é stato possibile donare tre giochi, non solo uno. Inoltre, dopo svariate, richieste e allarmi per la pericolosità della situazione stradale davanti alla scuola, finalmente è quasi terminato un nuovo parcheggio dietro l’edificio e ci auguriamo che venga messo in funzione il prima possibile!”.