Giornata mondiale dell’abbraccio 2020, festeggia anche la Rinascita

Nella Giornata mondiale dell’abbraccio 2020, celebratasi martedì 22 gennaio dopo il Blue Monday, la scuola Infanzia Rinascita, con i suoi bambini e le sue insegnanti hanno voluto donarsi un grandissimo abbraccio di gruppo.

Ogni 21 gennaio, da 34 anni a questa parte, si celebra il National Hugging Day, introdotto nel 1986 dall’americano Kevin Zaborney e rapidamente arrivata anche Europa e Australia. Il “National Hug Day” nasce negli Stati Uniti ad opera di un reverendo che ha avuto l’idea di superare uno dei momenti più tristi dell’anno, con un momento di positività. Zaborney, reverendo del Michigan, riteneva questo fosse il periodo dell’anno più triste a causa delle giornate corte, del freddo e del meteo instabile, ecco perché tutti avremmo bisogno di un po’ di calore umano per riscaldare il cuore.

Secondo i ricercatori dell’Università di Amsterdam, infatti, la Hug Therapy o terapia dell’abbraccio, aiuta a dominare ansie, depressione e stress, contribuendo inoltre a renderci mentalmente più forti e più felici. “Gli abbracci – si legge in una breve nota della Rinascita in occasione della Giornata mondiale dell’abbraccio 2020 – sono in toccasana per tutti ci difendono dalle malattie e sono in grado di sprigionare emozioni positive quindi potremmo dire che la felicità è a portata di abbraccio.