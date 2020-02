Giovani Lavoro 2020, il mondo del lavoro incontra la scuola

Iniziativa in scena il 18 febbraio al Lyrick: il pomeriggio è aperta anche alla cittadinanza

Martedì 18 febbraio, si svolgerà al Teatro Lyrick di Assisi la manifestazione Giovani Lavoro 2020, evento organizzato dalla Zona Sociale 3 dell’Umbria (Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Valfabbrica). I lavori si dividono in due step, la mattina è riservata a 450 studenti delle scuole superiori (il Liceo Properzio, il Liceo Scientifico, l’Istituto di Istruzione Superiore Polo-Bonghi e l’Istituto Alberghiero), mentre l’accesso pomeridiano è aperto a tutta la cittadinanza.

Obiettivo dell’iniziativa – si legge in una breve nota – è offrire agli studenti delle ultime classi degli istituti scolastici della zona un’occasione per migliorare la conoscenza delle opportunità di lavoro e formative che il territorio è in grado di garantire, quindi sia le opportunità che arrivano dal mondo del lavoro e che quelle provenienti dal sistema universitario.

Collaborano e partecipano alla giornata Giovani Lavoro 2020 l’Arpal Umbria e più di 30

soggetti tra Università (l’Università degli Studi di Perugia, l’Università per Stranieri, e l’Università Pegaso), ITS Umbria Academy, svariate aziende del territorio (Ciam, Cirfood, Concetti, Di Filippo, Gespac, Grafiche Diemme, Iron, Isa, Leroy Merlin, Manini Prefabbricati, Piandarca Horses, S&R Farmaceutici, Stireria Antonella, Todis, Umbrafloor, Umbragroup). E ancora, alcuni hotel (Cristallo, Domus Pacis, Fontebella, Los Angeles, Priori), le cooperative sociali (Asad, Cassiopea, Frontiera Lavoro, Sopra il Muro), la Diocesi Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino (Progetto Policoro) e le agenzie per il lavoro (Umana e Randstad).