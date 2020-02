Incontro tra generazioni, la Sant’Antonio incontra gli ospiti dell’Andrea Rossi

Alla scuola Sant’Antonio è in corso il progetto “Incontro tra generazioni”, nel corso del quale, giovedì 6 febbraio 2020, gli alunni della classe IV B della scuola primaria hanno fatto visita alla Casa di Riposo “Andrea Rossi” in Assisi. Gli alunni sono stati accompagnati dalla preside dell’Istituto Comprensivo Assisi1 dott.ssa Tecla Bacci e dalle insegnanti Donatella Frappini, Donatella Faldini Donatella e Claudia Lamberti.

Questa esperienza è stata pensata per il progetto “Incontro tra generazioni: narrazioni di vissuti ‘straordinari’” dove sono coinvolte le classi IV A/B e V A/B del plesso di S. Antonio. Il percorso è inserito nel progetto di Istituto “Assisi…sui passi di Francesco”. Esso tratta il tema della relazione intergenerazionale e sottolinea come l’incontro tra persone di età diverse possa contribuire a instillare nei bambini valori come il rispetto e la tolleranza, utili per la creazione di una società più coesa.

“Gli alunni – si legge in una nota della scuola – hanno animato racconti che mettevano a confronto la realtà di un tempo e quella odierna. Gli ospiti sono stati molto felici di aver trascorso qualche ora in compagnia degli alunni, allietati dai loro racconti. Alla fine i bambini hanno condiviso una merenda con i nonni offerta dalle mamme. Senza dubbio è stata una grande opportunità di crescita per gli alunni, vissuta con tanta gioia dai nostri anziani. È stato un momento di socializzazione importante, se non fondamentale, nel rapporto fra le diverse generazioni”.