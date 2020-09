Polo-Bonghi, quasi tutto pronto per la ripartenza delle lezioni

La scuola sarà organizzata in modo da realizzare l’offerta formativa in presenza

L’Istituto Polo-Bonghi sta completando l’organizzazione per la riapertura delle lezioni a settembre. Seguendo le norme e le indicazioni dettate dal Ministero dell’Istruzione, dal Comitato Tecnico Scientifico e dell’Istituto Superiore di Sanità, la scuola sarà organizzata in modo da realizzare l’offerta formativa in presenza.

“Le aule, già ora dotate di banchi singoli, e i laboratori con la loro capienza sono in grado di garantire le distanze minime raccomandate per la sicurezza, così da permettere agli alunni di frequentare regolarmente le lezioni come negli anni passati e senza la necessità di uscire dall’istituto”, spiegano dal Polo-Bonghi. “La Didattica Digitale Integrata, realizzata in diverse forme (lezioni a distanza, attività autonome degli studenti, utilizzo delle più recenti piattaforme di e-learning), farà da garante della continuità didattica anche in eventuali momenti critici per la situazione dei contagi. L’Istituto Polo-Bonghi metterà a disposizione delle famiglie che ne abbiano necessità e mancanza, le risorse necessarie allo studio via internet, come già fatto nel periodo da marzo a giugno scorsi”, dice ancora la nota della scuola.

“Agli studenti e a tutto il personale saranno forniti inoltre Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), oltre a quanto raccomandato dalle autorità sanitarie, soprattutto se impegnati in attività di laboratorio. I docenti e il personale tutto coinvolgeranno infine gli alunni per responsabilizzarli al rispetto dell’igiene e delle norme di sicurezza, nella convinzione che una forte collaborazione tra tutti – scuola, studenti e famiglie – sia l’arma vincente per avere un’offerta formativa di qualità nella massima sicurezza possibile”, conclude la nota del Polo-Bonghi.

