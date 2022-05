La corsa contro la fame 2022, c’è anche Assisi con l’ICA 1 (foto)

Maratona simbolica per i ragazzi che, grazie al passaporto solidale, hanno anche raccolto fondi

Ieri (24 maggio) nel centro storico di Assisi si è svolta l’iniziativa “La corsa contro la fame 2022” che ha lo scopo di sensibilizzare gli studenti su tematiche importanti come la mancanza di cibo in alcuni paesi del mondo, i cambiamenti climatici, l’Agenda Onu 2030, la difesa dell’acqua e la lotta agli sprechi. L’iniziativa è stata organizzata dall’Istituto Comprensivo Assisi 1; a ogni alunno verrà consegnato un “passaporto solidale” con cui hanno avuto l’obiettivo di sensibilizzare, a loro volta, parenti e conoscenti sugli argomenti trattati in classe. Le persone sensibilizzate che hanno scelto di diventare sponsor dello studente hanno quindi effettuato una donazione per ogni giro che lo studente si è impegnato a percorrere il giorno della corsa.

Il paese Focus de La corsa contro la fame 2022 è stato il Madagascar, una nazione di cui si sente spesso parlare come meta turistica, ma non come uno dei paesi più poveri al mondo dove gran parte della popolazione vive con meno di 2 euro al giorno. Oltre alla povertà, il paese è afflitto da continue catastrofi naturali, intensificate dai cambiamenti climatici, e devastanti epidemie.

Protagonisti de La corsa contro la fame 2022 sono stati i bambini di 5 anni delle scuole di infanzia e gli alunni delle prime classi della primaria Sant’Antonio e Rivotorto, gli alunni delle quinte classi delle scuole primarie e delle prime classi della scuola secondaria di primo grado “Frate Francesco”. Il primo gruppo ha effettuato dei giri intorno alla fontana di piazza Santa Chiara. Il secondo gruppo si è invece cimentato in un percorso ad anello da piazza Santa Chiara, corso Mazzini, Chiesa Nuova, via San Francesco Piccolino, via Sant’Agnese e risalita a piazza Santa Chiara.

A livello nazionale, sono oltre mille e duecento le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado che, insieme a novecento docenti coordinatori, hanno scelto di aderire a un evento di sensibilizzazione e di sport che, dalla sua nascita, ha coinvolto in tutto il mondo più di sette milioni di studenti di oltre 28 mila scuole. Un vero e proprio movimento di studenti “podisti”. In Italia, questo anno, sono 120 mila gli studenti, di oltre 450 Istituti comprensivi, che nelle prossime settimane daranno vita ad una grande corsa solidale in 82 città italiane.

