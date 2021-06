La scuola in biblioteca, successo per l’iniziativa: hanno partecipato quasi 1.800 studenti

La soddisfazione dell'assessore Paola Vitali per iniziative che l'anno prossimo si spera di realizzare in presenza

La biblioteca comunale di Assisi ha accolto gli studenti di ben 70 classi degli istituti scolastici del territorio. Un bilancio più che lusinghiero per uno dei centri culturali più importanti della città a dimostrazione che la pandemia non ha bloccato le attività e i servizi. L’impegno della biblioteca comunale si concretizza in attività dedicate alle scuole di ogni ordine e grado, nella consapevolezza che il rapporto con le strutture scolastiche e con i docenti possa attivare sinergie dense di soddisfazioni dal punto di vista culturale ed educativo.

L’iniziativa denominata “La scuola in biblioteca” è andata infatti ben oltre le più rosee aspettative perchè ha accolto quasi 2000 studenti, 1786 per la precisione, che hanno partecipato alle letture on line proposte dalle bibliotecarie a tutti gli istituti del territorio. Gli eventi si sono svolti a distanza, per le note ragioni legate alla diffusione del Covid-19, ma tutti all’insegna della lettura e della cultura.

“Iniziative di questo genere – ha spiegato l’assessore alle politiche scolastiche Paola Vitali – sono da sempre nelle linee programmatiche della biblioteca comunale che persegue l’obiettivo di far conoscere il patrimonio culturale e librario ai cittadini, in particolare ai giovani. Proprio a questi ultimi si rivolge “La scuola in biblioteca”, i destinatari infatti sono le nuove generazioni a cui va insegnato il piacere della lettura”.

“I risultati fin qui raggiunti – ha concluso l’assessore – ci spingono come amministrazione a programmare fin da ora nuovi progetti per il prossimo anno scolastico nella speranza di poterli realizzare in presenza. E’ doveroso un sentito ringraziamento agli insegnanti e agli alunni che ogni anno scelgono i progetti della nostra biblioteca”.

