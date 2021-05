Lavagne elettroniche per i bambini della scuola d’infanzia Rinascita

Nella giornata di oggi, 13 maggio 2021, l’assessore comunale alle politiche scolastiche Paola Vitali ha consegnato quattro lavagne interattive multimediali, dette anche LIM o lavagne elettroniche, ai bambini della scuola dell’infanzia Rinascita. È stato un’iniziativa importante sia per le maestre che per i bambini perché hanno molto apprezzato il regalo tecnologico che è uno strumento moderno di integrazione con la didattica d’aula poiché coniuga la forza della visualizzazione e della presentazione tipiche della lavagna tradizionale con le opportunità del digitale e della multimedialità.

Le lavagne elettroniche non solo sono state acquistate e donate dall’amministrazione all’istituto scolastico ma la stessa amministrazione ha curato anche i lavori infrastrutturali per il funzionamento di questi nuovi strumenti didattici. L’intervento complessivo è costato 10 mila euro e si tratta di risorse per operazioni straordinarie nelle scuole intraprese dopo la fase emergenziale del Covid. “E’ stato un momento particolarmente emozionante – ha affermato l’assessore Vitali – nel vedere la contentezza dei bambini alla vista delle lavagne interattive su cui possono divertirsi a scrivere, disegnare, visualizzare testi, riprodurre immagini, video o animazioni. Questa consegna vuole rappresentare un sostegno tangibile al mondo della scuola, come amministrazione comunale siamo vicini al mondo della scuola con la consapevolezza che sia il corpo docente che gli studenti hanno vissuto un anno difficile a causa della pandemia e del ricorso alla dad (didattica a distanza) che ha trasformato i luoghi della cultura modificando l’apprendimento e penalizzando la socialità”.

