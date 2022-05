Lavorare nel turismo, terzo seminario di Umbria Tourism Hub

“Lavorare nel turismo: formazione, competenze, opportunità” è il tema del terzo incontro dei seminari UTH (Umbria Tourism Hub) organizzati dal Corso di Laurea in Economia del Turismo dell’Università degli Studi di Perugia, con sede in Assisi. Si svolgerà lunedì 30 maggio 2022, alle ore 14.30 in modalità phygital, in cui verranno unite due aule: quella ‘fisica’, ospitata negli studi di InformaSistemi di Assisi-Santa Maria degli Angeli, e quella digitale UTH, creata su piattaforma Teams.

L’incontro “Lavorare nel turismo: formazione, competenze, opportunità” sarà aperto dai saluti istituzionali di Francesco Scaglione, Presidente Corso di Laurea in Economia del Turismo, di Fabrizio Leggio, Assessore al Turismo del Comune di Assisi e di Fabrizio Antolini, Presidente Società Italiana Scienze del Turismo. L’incontro entrerà poi nel vivo con una tavola rotonda, a più voci, moderata dal Prof. Fabio Forlani (docente di Marketing delle Imprese Turistiche). Vedrà gli interventi di Fabrizio Antolini, Professore di Statistica Economica – Università degli Studi di Teramo, Lucia Varra, Professore di Organizzazione Aziendale – Università degli Studi di Firenze, Simone Fittuccia, Presidente Federalberghi Umbria, Erminia Casadei, Vice Presidente ADA Umbria, Romano Cardinali, Presidente Fipe Umbria di Confcommercio, Raluca Gherasim, Rappresentante degli Studenti di Economia del Turismo e del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Perugia.

“L’incontro intende favorire il confronto tra i vari attori del comparto turistico – spiega il Prof. Forlani -. In particolare al fine di osservare come cambiano le prospettive del settore alla luce del nuovo scenario economico e socio-sanitario, quali sono i percorsi formativi, quali sono le competenze più richieste dal mercato, quali sono le opportunità per chi sceglie di lavorare in questo settore”. L’incontro è aperto anche al pubblico esterno all’Ateneo di Perugia. Per informazioni e per il link di accesso all’aula virtuale contattare la segreteria organizzativa UTH: [email protected]

