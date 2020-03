Lezioni sospese, scuole e menti aperte all’Alberghiero di Assisi

Lezioni sospese, scuole e menti aperte. Sembra proprio essere questo in sintesi lo slogan di quanto accade in questi giorni anche all’Istituto alberghiero di Assisi diretto dalla preside Bianca Maria Tagliaferri. Malgrado, infatti, le lezioni siano state sospese fin dal 5 marzo con il primo dei decreti della presidenza del Consiglio dei ministri, i docenti dell’Istituto rimangono in contatto con i loro studenti o con il registro elettronico o chi vuole con videoconferenze e strumenti multimediali mantenendo così , per quanto possibile vivo e costante un dialogo con loro ed assicurando una presenza virtuale, ma in questo momento preziosa per continuare una relazione che va ben al di là delle mura scolastiche.

Intanto molti alunni, sotto la guida dei loro insegnanti, nonostante le lezioni sospese si stanno esercitando da casa in compiti di realtà. Oltre che ritrovare la tranquillità di leggere un bel libro, significa anche predisporre un menù ed una bella tavola per la propria famiglia, alcune foto e video di show cooking inviati ai docenti dai ragazzi esprimono ,malgrado i tempi difficili, gioia domenica e desidero di mettersi in gioco in maniera inconsueta.

E così si va avanti ,mentre la scuola rimane aperta per i servizi inderogabili , trattandosi di pubblica amministrazione , con la preside ed alcune unità di personale amministrativo, tecnico e collaboratori scolastici . La speranza degli insegnanti e del personale tutto è che presto possano tornare i tanti ragazzi e ragazze a riempire le aule ed i laboratorio della scuola con le loro voci giovani ed allegre.