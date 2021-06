Liceo Scientifico di Assisi, due alunni selezionati per la Normale di Pisa

Le lezioni scolastiche sono appena terminate, ma per due brillanti studenti del Liceo scientifico di Assisi, annesso al Convitto Nazionale “Principe di Napoli”, sta per iniziare un’esperienza formativa d’eccezione. Ester Chionchio, che quest’anno ha frequentato la classe IV C, e Pietro Pampanoni, che ha frequentato la IV D, a breve parteciperanno ai prestigiosi Corsi estivi di orientamento della Scuola Normale Superiore di Pisa, rivolti agli studenti del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia (e non solo). Ogni anno, dal 1980 (anno di istituzione dei Corsi estivi di orientamento della Normale), gli Istituti scolastici d’Italia sono invitati a segnalare al massimo quattro candidati (nel caso del Liceo scientifico di Assisi, oltre ai due selezionati, quest’anno avevano concorso anche altri due meritevoli studenti della scuola). Il comitato di valutazione della SNS, in base a rigidi criteri, alla fine di maggio ha selezionato 162 candidati (più 41 con autonoma candidatura).

Correlato: Eduscopio 2020 in Umbria, le scuole migliori sono nell’assisano: i dati

“L’ammissione ai corsi – ricorda il liceo scientifico di Assisi – è particolarmente selettiva: oltre al profitto scolastico di eccellenza, occorrono motivazione, ampi interessi (anche extrascolastici), soft skills che i due ragazzi hanno dimostrato di avere attraverso la documentazione dei titoli e la convincente presentazione del profilo di candidatura, cui hanno collaborato le docenti coordinatrici delle rispettive classi, prof.ssa Francesca Ceccarelli (IV C) e prof.ssa Benedetta Iannalfo (IV D). Il successo di Ester e Pietro, cui vanno le dovute congratulazioni, è ancor più rilevante se si considera che i selezionati in tutta l’Umbria sono solo quattro (gli altri due studenti provengono dal “Mazzatinti” di Gubbio e dal “Salvatorelli-Moneta” di Marsciano)”.

I corsi di orientamento universitario della SNS sono pensati come settimane intensive di formazione e informazione, nei mesi di luglio e settembre, durante le quali gli ammessi, distribuiti in gruppi, possono assistere a lezioni e incontri tenuti da docenti universitari, dottorandi ed esponenti del mondo delle professioni, su uno spettro molto ampio di discipline. L’obiettivo è quello di dare agli studenti delle scuole superiori la possibilità di vivere in anteprima il mondo universitario e farsene un’idea più precisa e più diretta.

“Oggi più che mai, l’orientamento alla scelta universitaria e professionale richiede cura per favorire la piena realizzazione delle potenzialità dei giovani e fornire loro gli strumenti adatti ad avvicinarsi al mondo del lavoro. Per questo nelle scuole superiori l’orientamento in uscita è ormai da tempo parte integrante dell’offerta formativa degli istituti (anche se forse non sempre così scontata) a cui i docenti del Liceo scientifico di Assisi dedicano attenzione sia nella prassi didattica quotidiana, sia con specifiche attività dedicate all’orientamento in uscita. Certamente per Ester e Pietro – concludono dal Liceo scientifico di Assisi – le lezioni dei corsi estivi della Normale saranno un’occasione di crescita e arricchimento personale che sapranno spendere anche nel corso del futuro quinto anno, per il loro percorso scolastico individuale e per quello delle rispettive loro classi. Se è vero che la scuola è una comunità, allora è vero anche che i meriti (e le occasioni) individuali potranno sicuramente avere ricadute positive su tutta la comunità scolastica”.

© Riproduzione riservata