Liceo scientifico di Assisi, un’eccellenza da 5 anni al vertice di Eduscopio

La soddisfazione della rettrice Annalisa Boni: "Grazie a una progettualità che permette agli studenti di mettersi in gioco in più direzioni"

Per il quinto anno consecutivo la classifica di Eduscopio, che riguarda i risultati ottenuti dagli studenti universitari, conferma la qualità della preparazione degli studenti diplomati al liceo Scientifico di Assisi annesso al Convitto Nazionale Principe di Napoli. Spicca in particolare il confronto con gli altri istituti relativi all’indirizzo liceale opzione scienze applicate dove il secondo classificato è staccato di quasi 11 punti. Lo rende noto “con grande soddisfazione” la dirigente scolastica Annalisa Boni: “Fanno la differenza la qualità della didattica, l’impegno e la preparazione dei docenti: siamo un istituto molto complesso – spiega – che accoglie i ragazzi a partire dalla scuola primaria, permettendo così loro di conseguire una preparazione che si distingue per la continuità dell’azione educativa e l’attenzione all’orientamento a tutti i gradi di scolarizzazione”.

“La progettualità del Liceo scientifico di Assisi – entra nello specifico la Rettrice – è molto vivace e permette agli studenti di mettersi in gioco in più direzioni: dalle lingue straniere, all’arte, al teatro, fino alle discipline scientifiche che prevedono, tra l’altro, la partecipazione alle Olimpiadi della matematica e delle scienze naturali, della fisica, dell’astronomia e dell’informatica. Il nostro indirizzo matematico, ma non solo, seleziona studenti di sicura eccellenza che si distinguono a livello nazionale. L’immagine è quella di una scuola che non sta ferma, che si rinnova e si mette in discussione costantemente, anche grazie agli stimoli che ci provengono dagli studenti e dalle famiglie. La grande maggioranza dei nostri docenti si aggiorna costantemente, cosa che produce un effetto a cascata sui ragazzi che sono stimolati e affascinati dalle tematiche disciplinari ed interdisciplinari che incontrano nei loro percorsi formativi. È questo il risultato che più ci sta a cuore”. I buoni risultati evidenziati da Eduscopio, la piattaforma della Fondazione Agnelli che analizza i risultati dei ragazzi dopo il percorso di studi alle superiori, hanno incrementato anche le iscrizioni alla scuola: come spiega Boni, diversi ragazzi e ragazze provenienti da zone distanti da Assisi svariati km e persino anche da fuori regione si iscrivono al collegio per poter frequentare il liceo scientifico annesso al Convitto Nazionale Principe di Napoli. “È una sfida impegnativa a tutti i livelli – conclude la Rettrice – che ci spinge verso la ricerca della qualità in tutti i settori: il nostro team ha da tempo raccolto la sfida e i risultati si stanno consolidando”.

