Malattie batteriche delle piante, convegno mondiale ad Assisi

Il Prof. Roberto Buonaurio e la Prof.ssa Chiaraluce Moretti del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali (DSA3) dell’Università degli Studi di Perugia stanno organizzando la 14th International Conference on Plant Pathogenic Bacteria (14th ICPPB) che avrà luogo ad Assisi (PG) dal 3 all’8 luglio 2022 ed ha come tema l’impatto dei batteri fitopatogeni sulla salute delle piante a livello globale. Ospitato in Italia per la prima volta, questo prestigioso evento sulle malattie batteriche delle piante, normalmente programmato a cadenza quadriennale, vedrà la partecipazione, all’Hotel Valle di Assisi, di oltre 200 delegati provenienti da 36 Paesi e dai cinque continenti.

Obiettivi della conferenza sono quelli di promuovere e diffondere le ultime ed aggiornate conoscenze su tutti gli aspetti di base ed applicativi della batteriologia fitopatologica e di incoraggiare il dialogo e la collaborazione tra ricercatori. Il ricco programma del convegno sulle malattie batteriche delle piante (https://www.icppb2020.it/), articolato in 9 sessioni, prevede la relazione di apertura del Prof. Sheng-Yang He della Duke University (North Carolina-USA) riguardante l’impatto del clima sulle interazioni piante-batteri, 15 relazioni ad invito e 71 relazioni orali.

Le sessioni riguardano le interazioni molecolari piante-batteri fitopatogeni, i nuovi strumenti nella diagnostica fitobatteriologica, l’epidemiologia, l’ecologia e l’evoluzione molecolare dei batteri fitopatogeni, le emergenze fitosanitarie, gli effetti delle malattie batteriche sulle comunità microbiche che vivono sulle/nelle piante, gli aspetti molecolari della resistenza delle piante alle malattie batteriche e il controllo delle stesse anche attraverso l’impiego delle nanotecnologie. Una sessione speciale sarà dedicata al pericoloso batterio Xylella fastidiosa, che da alcuni anni sta causando enormi danni all’olivicoltura pugliese.

Nei giorni 2 e 3 luglio si svolgerà, sempre ad Assisi, il miniconvegno satellite: 4th International Erwinia Workshop, coordinato dal Prof. Ian Toth del James Hutton Institute di Invergowrie (Dundee-Regno Unito), la cui organizzazione è sempre a cura del DSA3. el logo della 14th ICPPB, è stata inserita una foglia di Ginkgo biloba, una pianta presente sulla terra da milioni di anni e particolarmente resistente alle malattie comprese quelle causate da batteri fitopatogeni. Questa pianta ha ancora molte cose da insegnarci ed in particolare su come proteggere le piante dalle malattie.

