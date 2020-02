La Matematica per le Olimpiadi 2020 al Convitto Nazionale

Il 14 e 15 febbraio, presso il teatro del Convitto nazionale “Principe di Napoli” si è tenuto il corso di formazione dal titolo “La Matematica per le Olimpiadi” che ha visto la partecipazione di 42 docenti di Scuola Secondaria di II grado provenienti dalle regioni del centro Italia (Umbria, Marche, Toscana, Lazio).

Durante le due giornate sono stati proposti percorsi e approfondimenti di Matematica Olimpica che hanno fornito ai docenti partecipanti concreti suggerimenti da riproporre ai loro studenti in sede di “allenamento” per le gare e, nello stesso tempo, contributi di alto livello scientifico finalizzati alla formazione culturale e personale dei partecipanti stessi.

L’organizzazione, curata dalla Prof.ssa Simona Pieri e dalla Prof.ssa Laura Cerasa coadiuvate dal Rettore, Prof.ssa Annalisa Boni, ha saputo riunire docenti di altissimo profilo scientifico, riconosciuti a livello nazionale per il loro impegno nel campo delle Olimpiadi della Matematica e per le loro pubblicazioni e attività didattiche: Francesco Mugelli (Università di Firenze), Sandro Campigotto (ISIS Magrini-Marchetti-Gemona del Friuli), Salvatore Damantino (ISIS Fermo Solari-Tolmezzo), Carlo Càssola (Liceo Copernico-Udine) che hanno trattato rispettivamente, Algebra, Combinatoria, Teoria dei Numeri, Geometria, ovvero le quattro materie “cardine” delle Olimpiadi. A loro un grande ringraziamento per la disponibilità dimostrata nel condividere la loro alta professionalità.

Si ringrazia il Comune di Assisi, nella persona del Sindaco, Stefania Proietti, che ha contribuito alla diffusione dell’iniziativa.