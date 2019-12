Matematica sotto l’albero 2109, grande partecipazione al Convitto

Il pomeriggio del 13 dicembre, al Convitto Nazionale “Principe di Napoli”, 120 ragazzi, provenienti dalle scuole secondarie superiori del territorio, si sono sfidati a colpi di ingegno, in un’appassionante gara a squadre, Matematica sotto l’albero 2109, durante quello che è diventato ormai un appuntamento attesissimo del “Progetto Orientamento”.

“La gara Matematica sotto l’albero 2109, costituita da 20 problemi “rompicapo”, ha lo scopo di destare interesse per la matematica, vista come opportunità per lavorare in squadra. L’obiettivo della gara non è individuare i giovani più “dotati”, come avviene nelle gare individuali, bensì evidenziare, attraverso il divertimento e il gioco, l’importanza della collaborazione nella soluzione dei problemi e l’utilità di riconoscere e correggere i propri errori attraverso il confronto. Ogni Istituto può iscrivere squadre composte da 7 studenti. “

Quest’anno, dopo una bellissima gara in cui tutti sono stati bravissimi, il campo ha decretato i seguenti vincitori (tutte della scuola Colomba Antonietti): La squadra dei Rettangoli (prima classificata); la squadra dei Trapezi (seconda classificata); la squadra dei Pentagoni (terza classificata).

I vincitori sono stati premiati il 15 dicembre presso la sala Teatro del Convitto Nazionale durante l’Open Day del Liceo Scientifico annesso. Un ringraziamento particolare, quest’anno, va al giovanissimo allievo del nostro Liceo, Simone Fisichella, autore dei problemi e dell’ambientazione della gara. Si ringraziano inoltre i docenti che hanno contribuito alla correzione del testo di gara, all’organizzazione e allo svolgimento dell’evento stesso, i tecnici che hanno allestito la sala con lim e proiettori che hanno permesso di visualizzare l’andamento della gara istante per istante, il personale ATA, gli alunni e gli ex alunni sempre pronti a dare una mano, la Cedium libri, la Zanichelli e tutti i rappresentanti che hanno contribuito ai premi per i ragazzi.