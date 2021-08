Mensa e trasporto scolastico 2021-2022, iscrizioni fino al 31 agosto

C’è tempo fino al 31 agosto per l’iscrizione ai servizi di mensa e trasporto scolastico 2021-2022 del Comune di Assisi. La copertura a carico dell’amministrazione per il servizio mensa è del 52,5 per cento, invece per il trasporto l’ente pubblico contribuisce per l’82,5. Le modalità consentite sono tre. La prima è on line tramite computer e tablet accedendo al portale web genitori che si trova sul sito istituzionale del Comune (www.comune.assisi.pg.it) ; per il primo accesso è necessario registrarsi e quindi ciccare su “iscrizioni on line”, scegliere il servizio ed effettuare la prenotazione.

È inoltre possibile presentare la domanda cartacea a) ad Assisi capoluogo, presso l’Ufficio Scuola e Sport (Palazzo Comunale, quarto piano) nelle mattine di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 o il giovedì pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30. b) a Santa Maria degli Angeli, presso il DigiPASS, situato nel Palazzetto del Capitano del Perdono, le mattine dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30 e i pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15 alle 17,30. Per l’accesso agli uffici è indispensabile rispettare le norme anti Covid, quindi l’ingresso uno alla volta e l’obbligo di indossare la mascherina. Per informazioni e supporto alle procedure di iscrizione a mensa e trasporto scolastico 2021-2022 è possibile telefonare ai numeri 075/8138627-651 o inviare una mail a scuola@comune.assisi.pg.it. Infine, è possibile inviare all’indirizzo di posta elettronica scuola@comune.assisi.pg.it l’apposito modulo scaricabile dal sito del Comune, debitamente compilato e sottoscritto.

